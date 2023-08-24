رئيس جامعة الأزهر يُشارك في لقاءً مفتوح مع طلاب معسكر الشباب بجمصة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، بزيارة تفقدية إلى معسكر الشباب في مدينة جمصة؛ وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والوقوف على التحديات على أرض الواقع وإيجاد حلول عملية لها.

وعقد رئيس الجامعة لقاء مفتوحًا مع أبنائه الطلاب علي هامش ندوات توعوية ضمن برنامج المعسكر الصيفي للطلاب،الذي ينظمه فريق "طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر" واستمع لمقترحاتهم.

وقام رئيس الجامعة بافتتاح معرض خيري للملابس برعاية كريمة من فضيلته، وإشراف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإعداد وتنفيذ الدكتورة هبة الله سعودي، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالقاهرة منسقة الأنشطة الطلابية لفرع البنات.

كما قام رئيس الجامعة بالوقوف على احتياجات المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر بمدينة جمصة من أعمال صيانة وتجهيزات.

وفي ختام اللقاء حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وسط سعادة كبيرة.

واحتفلت جامعة الأزهر بتخريج الدفعة 51 من طبيبات المستقبل بكلية طب البنات بالقاهرة، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم متواصل من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، حيث وجه الشربيني نصائح لبناته الخريجات جاء فيها: "أنتن صاحبات أشرف مهنة، حافظن على أسرار المرضى، فأنتن مؤتمنات عليهم، فكن على قدر الأمانة، وتسلحن بالعلم والمعرفة"، موجهًا الشكر والتقدير إلى كلية طب البنات؛ لجهودها المثمرة مع هذه الدفعة.

وقدّم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، التهنئة بتخريج الدفعة 51 تلك الدفعة المتميزة علمًا وخلقًا، ورحب بالحضور جميعًا، حيث أشاد بجهود كلية طب البنات بالقاهرة؛ أول كلية في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، بجانب حصول الكلية على شهادة الأيزو، وشهادة التميز الحكومي.

المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر

المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر

المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر