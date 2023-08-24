احتفلت جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة 51 من طبيبات المستقبل بكلية طب البنات بالقاهرة، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم متواصل من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وقدّم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى طبيبات المستقبل، وإلى أولياء أمورهن في يوم الحصاد.

ووجه الشربيني نصائح لبناته الخريجات جاء فيها: "أنتن صاحبات أشرف مهنة، حافظن على أسرار المرضى، فأنتن مؤتمنات عليهم، فكن على قدر الأمانة، وتسلحن بالعلم والمعرفة"، موجهًا الشكر والتقدير إلى كلية طب البنات؛ لجهودها المثمرة مع هذه الدفعة.

وقدّم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، التهنئة بتخرج الدفعة 51 تلك الدفعة المتميزة علمًا وخلقًا، ورحب بالحضور جميعًا، حيث أشاد بجهود كلية طب البنات بالقاهرة؛ أول كلية في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، بجانب حصول الكلية على شهادة الأيزو، وشهادة التميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات جامعة الأزهر السابقين، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل