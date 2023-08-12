رئيس جامعة الأزهر يفتتح المدينة الجامعية للطالبات في السادات

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالسادات، خلال محطته الثانية أثناء زيارته لكليات جامعة الأزهر بمحافظة المنوفية؛ للاطمئنان على أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024م.

ورافق رئيس جامعة الأزهر، أثناء الجولة، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

واجتمع رئيس الجامعة مع أسرة الكلية برئاسة الدكتور سعيد جمعة، عميد الكلية، وتناقش رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس في عدة أمور متعلقة بالعملية التعليمية، أعقب ذلك التوجه إلى المدينة الجامعية للطالبات، وقام رئيس الجامعة بافتتاحها وسط سعادة كبيرة من أسرة الكلية، وتتضمن: عمارة سكنية مكونة من 16 شقة تحتوي على عدد 40 غرفة تتسع الغرفة الواحدة ل 4 طالبات بإجمالي عدد 160 طالبة، وتم عمل صيانة للعمارة عن طريق أحد مؤسسات المجتمع المدني التي وجه رئيس الجامعة لهم الشكر والتقدير؛ لجهودهم في أعمال الصيانة للعمارة السكنية خدمة للطالبات في الكلية.