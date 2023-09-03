نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليتي التربية والزراعة

أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ حامد سيد إسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمود الصياد، مدير عام شئون التعليم بالجامعة؛ بجولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع البنين بمدينة نصر،وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

شملت الجولة تفقد لجان التصفية بكليتي: التربية بنين بالقاهرة، وكلية الزراعة بنين بالقاهرة، وخلال الجولة التفقدية تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب توفير الكليات للمناخ المناسب أمام الطلاب خلال فترة امتحانات التصفية التي بدأت أمس السبت بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ بهدف التيسير على الطلاب في جميع اللجان، وتأكد نائب رئيس الجامعة من حضور أستاذ المادة داخل اللجان خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار، إضافة إلى ذلك تأكد نائب رئيس الجامعة من وجود الإشراف الطبي بالتعاون مع الإدارة العامة الخدمات الطبية.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: الدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بنين بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين بالقاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع البنات بمدينة نصر؛ في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، حيث شملت الجولة تفقد لجان التصفية بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وكلية طب الأسنان بنات، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكليتي الدراسات الإنسانية للبنات والتربية بنات.

ووجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتوفير المناخ المناسب أمام الطالبات؛ للتيسير عليهن داخل لجان الامتحانات، وتأكد من وجود أستاذ المادة، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكليات التي بها لجان امتحانات.