نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات مدينة نصر

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع البنات بمدينة نصر؛ في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

شملت الجولة تفقد لجان التصفية بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وكلية طب الأسنان بنات، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكليتي الدراسات الإنسانية للبنات والتربية بنات.

ووجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتوفير المناخ المناسب أمام الطالبات؛ للتيسير عليهن داخل لجان الامتحانات، وتأكد من وجود أستاذ المادة، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكليات التي بها لجان امتحانات.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية، والدكتورة وفاء غنيمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس طلعت عميدة كلية طب الأسنان، والدكتورة منال الخولي عميدة كلية التربية، والدكتورة أميمة فهمي عميدة كلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة منى نورالدين وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

فتح باب التنسيق

وتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر، حيث وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بفتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024م.

صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن باب تسجيل الرغبات بدأ لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سوف يكون متاحًا لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.