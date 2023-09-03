"تفكيك الفكر المتطرف".. منظمة خريجى الأزهر تبدأ دورتين تدريبتين لأئمة ليبيا وبنجلاديش

بدأت اليوم الدورتان التدربيتان لأئمة وواعظات دولتي ليبيا وبنجلادش، وتعقد الدورتان بالمقر الرئيس للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب

تفكيك الفكر المتطرف

تأتي هاتان الدورتان في إطار الفعاليات التي تعقدها المنظمة، تحت عنوان (تفكيك الفكر المتطرف)، من أجل صقل مواهب العلماء والأئمة وتوضيح وشرح أهم القضايا المطروحة على الساحة بطريقة علمية سليمة تتفق مع ثوابت الدين ومصالح العباد.

يذكر أن الدورة التدريبية لأئمة وواعظات ليبيا هي الدورة الثانية والعشرون بالحضور المباشر، ويحضرها 32 إماما وواعظة من مختلف محافظات ليبيا.

الدورة التدريبية لعلماء بنجلادش

وتواصلًا مع علماء وخريجي بنجلادش الذين يرغبون في تلقي دوراتهم التدريبية للتزود بالمعارف العلمية الصحيحة، تعقد المنظمة الدورة التدريبية لعلماء بنجلادش عن طريق "الأونلاين"، ويحضرها 20 متدربا من العاملين في مجال الدعوة.

وتستمر الدورتان لمدة خمسة عشر يوما، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الأزهر في مختلف التخصصات التي تعالج قضايا الفكر المتطرف، كضوابط الفتوى وطرق مواجهة الإلحاد المعاصر، وفقه الحوار مع المخالفين، إلى جانب كيفية فهم النص القرآني، وإلقاء الضوء على معالم المنهج الأزهري لتعزيز قيم الوسطية والتسامح.



واختتمت الأربعاء الماضي الدورة الحادية والعشرون لأئمة وواعظات ليبيا، التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والتي استمرت لمدة 15 يوما، تلقى خلالها المتدربون عدة محاضرات حول تفكيك الفكر المتطرف وكيفية التفريق بين الأفكار الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يروج لها أصحاب الفكر المتشدد

و أكد الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة تفتح أبوابها للإخوة الليبيين لتلقي العلوم الصحيحة على أيدي نخبة من أساتذة الأزهر وعلمائه وفق منهجه الوسطي.

وأضاف "المحرصاوي" أن هذه الدورة تضع أقدامكم على الطريق الصحيح لفهم الأفكار المغلوطة إلى جانب معرفة مواجهة هذه الأفكار من خلال العلوم الصحيحة والأصول الفقهية الرصينة، وأن هذه الدورة هي بمثابة مفاتيح للعلم وللمراجع العلمية إلى جانب كيفية تناول الموضوعات ومناقشتها بطريقة علمية سليمة.