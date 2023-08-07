الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

الدين لله

"المحرصاوى" يكرم المشاركين فى برنامج "الثقافة وبناء الإنسان" بمقر خريجى الأزهر

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة أقامت دورة “الثقافة وبناء الإنسان” بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لهذه الفئة المختارة؛ من أجل معرفة أن بناء الإنسان هو الغاية السامية لبناء المجتمعات المتقدمة، وأن المنظمة تحرص على إقامة مثل تلك الدورات إيمانا بدور الأزهر والمنظمة في نشر الوعي في المجتمع، وأن مثل هذه الدورات تقدم خدمات ثقافية متنوعة في كافة المجالات، فالتنمية المستدامة للأفراد في شتى المجالات تعد اللبنة الأساسية لبناء الأمم.

جاء ذلك في ختام أعمال البرنامج الثقافي الذي عقدته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان “الثقافة وبناء الإنسان”؛ حيث حضر حفل الختام اللواء أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور سامح فوزي - كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية.

وكان البرنامج قد اختتم أعماله اليوم بمحاضرة للدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تحت عنوان “الثقافة الإسلامية في مواجهة الشائعات”، تحدث فيها عن ضرورة عدم نشر الشائعات ووضح مصدر الشائعات وأنواع المستقبلين لها.

وأوضح الهدهد، أن الشائعات تجد بيئتها الخصبة في المجتمعات التي تفتقد الوعي ويعم فيها الجهل وتنتشر فيها البطالة، ولأن الشائعات أشد خطرًا على المجتمع فإنه يجب على المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية أن تبذل قصارى جهدها لتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، وتوعية الفرد بألا يصدق أو يردد ما يسمعه من أخبار دون التأكد من مصداقيتها، مؤكدًا أن كل من يشارك في الشائعة سواء بالتلقي أو النقل فإنه يوجد به خلل إيماني كبير.

كما تحدث الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، عن أهمية التعرف على مقومات التنمية المستدامة حيث قال: إن التنمية المستدامة هي السلاح المهم للنهوض بالمجتمعات، وإن الأزهر لعب دورا كبيرا جنبا إلى جنب مع قادة الأديان في التوعية بضرورة نشر الأمن والسلام المجتمعي بين البشرية كافة مع الأخذ في اعتبار أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان لها متطلبات من أهمها المحافظة على المناخ باعتبار أن ذلك قضية حياتية، وأشاد بدور فضيلة الإمام في هذا المجال.

يذكر أن برنامج “الثقافة وبناء الإنسان”، يدخل ضمن مشروع سفراء الأزهر؛ لتأهيل الشباب ثقافيا ودينيا.

 

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