شكرًا للرئيس.. أحد أبناء مطروح يحكي تفاصيل ما جرى لأقاربه في إعصار دانيال بليبيا

قال حامد سبيتة، أحد أبناء مطروح أحد أقارب عائلة متضررة بمنطقة البيضاء ودرنة الليبية التي ضربها إعصار دانيال مؤخرًا إن ابن عمه محمد زعلوك الطلحى من المقيمين فى البيضاء وعقب علمه بالإعصار تواصل معه قبل انقطاع الشبكات حيث أكد له أن المدينة تعرضت لسيول وفيضانات وفقدت أسر بأكلمها جراء الفيضان وأن أكثر المدن تضررًا هى مدينة درنة.

◘ خسائر في الأرواح والممتلكات

وأضاف سبيته، لـ"الدستور"، أن هناك خسائر فى الأرواح والممتلكات حيث تخطى عدد القتلى والمفقودين فى درنة الآلاف من المواطنين، لافتًا إلى أن الوضع فى مدينة البيضاء مستقر إلي حد ما، أما الوضع فى درنة فهو كارثي للغاية: "هدم منازل وتشريد أسر فضلاً عن الأسر المفقوده جراء السيول".

◘ فقد اثناء تدخله لإنقاذ الحالات فى مدينة درنه

وتابع أن نجل عمه الآخر من المتطوعين بالهلال الأحمر الليبي وعقب تدخله لإنقاذ الحالات فى مدينة درنة أصبح من المفقودين ولا نعلم عنه شيئا، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة فى التواصل مع أقاربهم في المدن الليبية المتضررة حيث أقامت عدد من العائلات سرادق العزاء وقدم الشكر إلى القيادة السياسية بمصر لإعطاء التعليمات بإرسال المساعدات الإنسانية والاغاثية لدولة ليبيا الشقيقة قائلاً:“شكرا للرئيس السيسي على تدخله السريع”.

◘ مبادرة تجهيز وحدات سكنية بمدينة السلوم ومرسى مطروح

أطلق فتحي العاصي القناشي، أحد أبناء قبائل مطروح مبادرة لدعم المتضررين من إعصار دانيال بليبيا بمشاركة عدد من أبناء المحافظة، وذلك من خلال تجهيز وحدات سكنية بمدينة السلوم ومرسى مطروح، فضلاً عن تجهيز عدد من الأكفان وإرسالها عبر المنفذ البري.