الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالأسماء.. الكلية الإكليريكية بدير المحرق تعلن قبول دفعة جديدة

طلاب الكلية الاكلريكية
طلاب الكلية الاكلريكية

أعلن المركز الإعلامي للكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء مريم، للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة أسيوط، والمعروف بدير «المحرق»، قبول دفعة جديدة بعد عمل الاختبارات وهم أبانوب مكرم ربيعي، إبرام رأفت بخيت، أبانوب ثابت شفيق، باسم نصر سمير، بيشوي سعيد شخلول، بيشوي عادل شوقي، توماس منير برسوم، جرجس كمال بشري، روفائيل سامي قرنفل، شكري شنودة شكري، عماد عادل توفيق، كيرلس هاني لبيب، محب ماهر مسعد، مينا خليل عوض.

 

مدبرو الكلية

وتأتي الكلية الإكليريكية بالمحرق تحت رعاية البابا الأنبا تواضروس الثاني الرئيس الأعلى للكليات الإكليريكية والمعاهد الدينية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق العامر ومدير الكلية الإكليريكية، وتحت إشراف الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية.

وفي سياق متصل وطبقاً لتوصيات البابا تواضروس الثاني، في إطار الاهتمام بالتركيز على الإنسان وكل الإنسان، قامت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المحرق العامر، بعمل بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المٌحرق من أجل لتنمية وخدمة المجتمعات الفقيرة.

 

ويشمل على برنامج تدريبي مخصص لطلبة الكلية يعقبه تطبيق عملي للبرامج التنموية على أرض الواقع في القري المجاورة لدير المحرق، تحت إشراف وتدريب أسقفية الخدمات  من اجل تأهيل الطالب الإكليريكي ليكون كاهن مٌشبع لشعبة في العديد من الأمور المهمة جدلا حياتيا واجتماعيا وعلى رأسها (التعليم _ المجتمع _ الوطن) تحت شعار سفراء عن المسيح.. لِكَيْ نُحْضِرَ كُلَّ إِنْسَانٍ كَامِلًا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ." (كو 1: 28).

وجاء ذلك بحضور الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق العامر ومدير الكلية الإكليريكية والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والخدمات العامة، والراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية.

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