الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا ميليوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكرى نياحة البابا ميليوس، وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 98 م تنيح القديس ميليوس بابا الإسكندرية الثالث من مار مرقس. هذا القديس قدم في السنة الخامسة عشرة من ملك دومتيانوس بن اسباسيانوس ملك رومية. وذلك بعد صعود ربنا يسوع المسيح بخمس وخمسين سنة. فرعى رعية المسيح أحسن رعاية وأقام على الكرسي المرقسي اثنتي عشرة سنة. وتنيح بسلام.

افتتاح المعرض الفني الأول للموهوبين

وفي سياق آخر، افتتح الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا،  المعرض الفني الأول لأكاديمية الموهوبين بالإيبارشية.

وشمل المعرض على الأعمال اليدوية والأعمال الفنية الخاصة بطلاب الاكاديمية في كل الأعمار من سن ابتدائي حتى جامعة، بعد دراسة دامت أكثر من ٣ شهور، واستمر المعرض لمدة يومين.

كما صلى الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، في كنيسة السيدة العذراء بقرية السنارية ببني مزار، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٢ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

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