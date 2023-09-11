الكنيسة القبطية تحتفل بنهاية العام القبطي

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم بنهاية العام القبطي، لتبدأ غدا عاما جديدا يحمل رقم 1740 للشهداء.

السنكسار القبطي ينشر صلاة شكر نهاية العام

وبهذه المناسبة نشر السنكسار القبطي صلاة شكر نهاية العام والتي تلاها الاقباط قائلين: تعالوا أيها المؤمنون امن اشتراكم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بدمه الطاهر لنمجده علي ما أولانا من عميم جوده وإحسانه وما أغدق علينا من بركاته وخيراته حتى أوصلنا إلى هذا اليوم الذي هو آخر أيام السنة القبطية ونحن أصحاء في أجسادنا ثابتين في إيماننا مقتفين آثار آبائنا القديسين.

أننا نزيده شكرا لأنه لم يعاملنا حسب أعمالنا السيئة بل تمهل علينا وحفظنا إلى هذا اليوم بسلام منتظرا رجوعنا اليه بالتوبة ليمنحنا الغفران فلنذرف أمامه الدموع بالزفرات علي ما اقترفنا من السيئات والزلات ولنندم من كل قلوبنا علي ما ارتكبنا من خطايا وآثام و ولنتعهد أمامه أن نحيا حياة نقية طاهرة نسأله تعالي أن يثبتنا علي الإيمان المستقيم وأن يحرسنا من مكائد الشيطان الأثيم ويهبنا سلامه الكامل وينيح أنفس أمواتنا بشفاعة السيدة البتول وجميع الملائكة والقديسين ولربنا المجد والإكرام والسجود الآن وكل أوان والي دهر الدهور كلها أمين .

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدة مناسبات في شهر نسئ مثل:

1- استشهاد القديس أفتيخس

2- استشهاد القديس بيشاي الانطاكي

3- نياحة القديس تيطاس الرسول

4- تذكار الملاك روفاءيل

5- استشهاد القديس أندريانوس

6- نياحة البابا يوأنس الرابع عشر البطريرك أل 96

7- نياحة أنبا بيمين المتوحد

8- نياحة ليباريوس أسقف روما

9- نياحة أنبا بارسوم العريان

10- نياحة الأب ياعقوب اسقف مصر

11- نياحة الصديق عموس النبي

12- نياحة البابا يوانس الخامس عشر البطريرك ال 99