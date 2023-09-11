الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية تحتفل بنهاية العام القبطي

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم بنهاية العام القبطي، لتبدأ غدا عاما جديدا يحمل رقم 1740 للشهداء.

السنكسار القبطي ينشر صلاة شكر نهاية العام 

وبهذه المناسبة نشر السنكسار القبطي صلاة شكر نهاية العام والتي تلاها الاقباط قائلين: تعالوا أيها المؤمنون امن اشتراكم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح بدمه الطاهر لنمجده علي ما أولانا من عميم جوده وإحسانه وما أغدق علينا من بركاته وخيراته حتى أوصلنا إلى هذا اليوم الذي هو آخر أيام السنة القبطية ونحن أصحاء في أجسادنا ثابتين في إيماننا مقتفين آثار آبائنا القديسين.

 أننا نزيده شكرا لأنه لم يعاملنا حسب أعمالنا السيئة بل تمهل علينا وحفظنا إلى هذا اليوم بسلام منتظرا رجوعنا اليه بالتوبة ليمنحنا الغفران فلنذرف أمامه الدموع بالزفرات علي ما اقترفنا من السيئات والزلات ولنندم من كل قلوبنا علي ما ارتكبنا من خطايا وآثام و ولنتعهد أمامه أن نحيا حياة نقية طاهرة نسأله تعالي أن يثبتنا علي الإيمان المستقيم وأن يحرسنا من مكائد الشيطان الأثيم ويهبنا سلامه الكامل وينيح أنفس أمواتنا بشفاعة السيدة البتول وجميع الملائكة والقديسين ولربنا المجد والإكرام والسجود الآن وكل أوان والي دهر الدهور كلها أمين .

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدة مناسبات في شهر نسئ مثل:

1- استشهاد القديس أفتيخس

2- استشهاد القديس بيشاي الانطاكي

3- نياحة القديس تيطاس الرسول

4- تذكار الملاك روفاءيل

5- استشهاد القديس أندريانوس

6- نياحة البابا يوأنس الرابع عشر البطريرك أل 96

7- نياحة أنبا بيمين المتوحد

8- نياحة ليباريوس أسقف روما

9- نياحة أنبا بارسوم العريان

10- نياحة الأب ياعقوب اسقف مصر

11- نياحة الصديق عموس النبي

12- نياحة البابا يوانس الخامس عشر البطريرك ال 99

السنكسار السنكسار الكنسي صلاة شكر نهاية العام نهاية العام القبطي السنكسار القبطي

مواد متعلقة

رئيس الأساقفة فى الكنيسة الأنجليكانية: نحن نعمل من أجل الله

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالمعادى

المارونية محتفلة بمناسبة الفريسي والعشار: الرب يرفع المتواضعين

أحد الأنبياء الصغار.. مَن هو عاموس النبي الذي يحيي الأقباط ذكراه؟

بيزنطيو مصر يحيون ذكرى 3 شهيدات

الكنيسة اللاتينية في مصر تحذر الخطاة: خطايانا تجرحنا على الدوام

"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى نياحة الأب يعقوب أسقف مصر

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الأسقف الشهيد ثيئودارد تونجرس

الأكثر قراءة

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يقدم خالص العزاء للأشقاء فى ليبيا ويؤكد تضامن مصر

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية