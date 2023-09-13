الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كومان يتحدث عن أزمة إيقاف "بول بوجبا" بسبب المنشطات

بول بوجبا
بول بوجبا

تحدث الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن أزمة مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، بعد إيقافه؛ بسبب المنشطات.

وكان نادي يوفنتوس قد أصدر بيانًا رسميًا، يوم الإثنين الماضي، أكد خلاله إيقاف بول بوجبا؛ بسبب المنشطات، بعد إيجابية نتيجة العينة العشوائية التي خضع لها في وقت سابق.

وخضع بوجبا لعينة عشوائية بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي، والتي لم يشارك فيها اللاعب وتواجد على مقاعد البدلاء.

كومان يتحدث عن أزمة بول بوجبا بعد إيقافه بسبب المنشطات

ونشرت صحيفتا "ليكيب" الفرنسية، وشبكة "جول" بنسختها العالمية، تصريحات كومان، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إنه أمر مؤسف للغاية، لا نصدق ما حدث، أعتقد أن هناك حلقة مفقودة".

وتابع: "بول بوجبا يحظى بدعم الجميع هنا، إنه لاعب مميز، وصديق مقرب جدًا لي وجزء من عائلتنا في فرنسا".

وأكد كومان: "نحن نعرف بول جيدًا، يستحيل أن يكون متعمدًا في تعاطي المنشطات، ولكن الأيام القادمة ستُظهر الحقيقة".

txt

هل انتهت مسيرته؟.. إيجابية عينة منشطات بوجبا وتقارير تشير بإيقافه من 2 لـ4 سنوات

txt

رسميا.. يوفنتوس يعلن إيقاف بول بوجبا بسبب أزمة المنشطات

مدة إيقاف بول بوجبا المحتملة بعد أزمة المنشطات

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن بول بوجبا مُهدد بعقوبة قاسية وصارمة، في حال ثبوت الأمر.

وأوضحت صحيفة "ميديايست" الإيطالية في تقريرها، أن بوجبا سيتم إيقافه وأمامه 3 أيام للطعن على العينة، مؤكدا أن العقوبة المنتظرة على اللاعب هي الإيقاف من 2 إلى 4 سنوات بحد أقصى.

يذكر أن بول بوجبا قد رحل عن صفوف يوفنتوس في صيف 2016، لينضم إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود مجددًا إلى اليوفي في صيف 2022 الماضي.

ولم يشارك لاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ30 عامًا، أساسيًا في أي مباراة خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس، حيث شارك في عدد مباريات قليل للغاية؛ بسبب معاناته من الإصابة.

بوجبا بول بوجبا أزمة المنشطات كومان كينجسلي كومان يوفنتوس بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

"ابنى عندك يا رب".. والد أحد ضحايا العاصفة "دانيال" يتحدث لـ"الدستور"

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

صور ضحايا أبناء قرية "الشريف" ببنى سويف جراء العاصفة "دانيال" فى ليبيا

أهالى الدقهلية يشيعون جثمان الشيف خالد أحد ضحايا عاصفة دانيال

فرحتهم مكتملتش.. أهالى قرية الشريف يتحدثون لـ"الدستور" عن فاجعة درنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟