كومان يتحدث عن أزمة إيقاف "بول بوجبا" بسبب المنشطات

تحدث الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن أزمة مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، بعد إيقافه؛ بسبب المنشطات.

وكان نادي يوفنتوس قد أصدر بيانًا رسميًا، يوم الإثنين الماضي، أكد خلاله إيقاف بول بوجبا؛ بسبب المنشطات، بعد إيجابية نتيجة العينة العشوائية التي خضع لها في وقت سابق.

وخضع بوجبا لعينة عشوائية بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي، والتي لم يشارك فيها اللاعب وتواجد على مقاعد البدلاء.

كومان يتحدث عن أزمة بول بوجبا بعد إيقافه بسبب المنشطات

ونشرت صحيفتا "ليكيب" الفرنسية، وشبكة "جول" بنسختها العالمية، تصريحات كومان، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إنه أمر مؤسف للغاية، لا نصدق ما حدث، أعتقد أن هناك حلقة مفقودة".

وتابع: "بول بوجبا يحظى بدعم الجميع هنا، إنه لاعب مميز، وصديق مقرب جدًا لي وجزء من عائلتنا في فرنسا".

وأكد كومان: "نحن نعرف بول جيدًا، يستحيل أن يكون متعمدًا في تعاطي المنشطات، ولكن الأيام القادمة ستُظهر الحقيقة".

مدة إيقاف بول بوجبا المحتملة بعد أزمة المنشطات

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن بول بوجبا مُهدد بعقوبة قاسية وصارمة، في حال ثبوت الأمر.

وأوضحت صحيفة "ميديايست" الإيطالية في تقريرها، أن بوجبا سيتم إيقافه وأمامه 3 أيام للطعن على العينة، مؤكدا أن العقوبة المنتظرة على اللاعب هي الإيقاف من 2 إلى 4 سنوات بحد أقصى.

يذكر أن بول بوجبا قد رحل عن صفوف يوفنتوس في صيف 2016، لينضم إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود مجددًا إلى اليوفي في صيف 2022 الماضي.

ولم يشارك لاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ30 عامًا، أساسيًا في أي مباراة خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس، حيث شارك في عدد مباريات قليل للغاية؛ بسبب معاناته من الإصابة.