الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل انتهت مسيرته؟.. إيجابية عينة منشطات بوجبا وتقارير تشير بإيقافه من 2 لـ4 سنوات

بوجبا
بوجبا

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، عن إيجابية عينة منشطات الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وقال تقرير صحيفة “ميديايست” الإيطالية، أن العينة العشوائية التي أخذت من اللاعب بعد لقاء يوفنتوس وأودينيزي في الجولة الأولى والتي لم يشارك فيها اللاعب وجلس على مقاعد البدلاء جاءت إيجابية.

وأوضح التقرير، أن بوجبا سيتم إيقافه وأمامه 3 أيام للطعن على العينة، مؤكدا أن العقوبة المنتظرة على اللاعب هي الإيقاف من 2 إلى 4 سنوات بحد أقصى.

يذكر أن بول بوجبا قد رحل عن صفوف يوفنتوس في صيف 2016، لينضم إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود مجددًا إلى اليوفي في صيف 2022 الماضي.

بول بوجبا يتحدث عن أزمة ابتزازه المالي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات بوجبا بشأن مسيرته الكروية وتأثير هذه القضية، قائلًا: "لقد كان الأمر مؤلمًا للغاية، اتضح أن المال يُغيّر الناس بشكل كبير".

وتابع: "المال يؤدي إلى تفكك الأسر، ويؤدي إلى الحرب بعد ذلك، لقد كان أمرًا مؤسفًا".

وأضاف: "أحيانًا كنت أفكر في اعتزال كرة القدم؛ لأنني لا أريد الحصول على المال بعد الآن، لتجنب هذه المشاكل".

وواصل: "وأحيانًا كنت أفكر أنه يمكنني فقط لعب كرة القدم بدون أموال".

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