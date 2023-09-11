رسميا.. يوفنتوس يعلن إيقاف بول بوجبا بسبب أزمة المنشطات

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا اليوم الاثنين إيقاف الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان الفريق بسبب أزمة المنشطات.

وقال بيان اليوفي عن بوجبا: “يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أن اللاعب بول بوجبا تلقى اليوم أمر الإيقاف الاحترازي من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات بعد النتيجة السلبية للتحليلات التي أجريت في 20 أغسطس 2023”.

Club statement — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 11, 2023

وقال تقرير صحيفة “ميديايست” الإيطالية، أن العينة العشوائية التي أخذت من اللاعب بعد لقاء يوفنتوس وأودينيزي في الجولة الأولى والتي لم يشارك فيها اللاعب وجلس على مقاعد البدلاء جاءت إيجابية.

وأوضح التقرير، أن بوجبا سيتم إيقافه وأمامه 3 أيام للطعن على العينة، مؤكدا أن العقوبة المنتظرة على اللاعب هي الإيقاف من 2 إلى 4 سنوات بحد أقصى.

يذكر أن بول بوجبا قد رحل عن صفوف يوفنتوس في صيف 2016، لينضم إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود مجددًا إلى اليوفي في صيف 2022 الماضي.

بول بوجبا يتحدث عن أزمة ابتزازه المالي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات بوجبا بشأن مسيرته الكروية وتأثير هذه القضية، قائلًا: "لقد كان الأمر مؤلمًا للغاية، اتضح أن المال يُغيّر الناس بشكل كبير".

وتابع: "المال يؤدي إلى تفكك الأسر، ويؤدي إلى الحرب بعد ذلك، لقد كان أمرًا مؤسفًا".

وأضاف: "أحيانًا كنت أفكر في اعتزال كرة القدم؛ لأنني لا أريد الحصول على المال بعد الآن، لتجنب هذه المشاكل".

وواصل: "وأحيانًا كنت أفكر أنه يمكنني فقط لعب كرة القدم بدون أموال".