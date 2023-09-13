استكمال جلسة محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب.. غدًا

تواصل المحكمة الاقتصادية، غدا الخميس، محاكمة مرتضى منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان.

تأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني لنادي الأهلي عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم، من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك، والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى “البلدوزر” على قناة “الشمس”.

في سياق منفصل، أودعت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنی، وإيهاب محمد، وأشرف الأزهري وكيل النيابة، حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنح مالية والمقيدة برقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ إداري العجوزة ورقم ١١٣ لسنة ۲۰٢٣ حصر وارد مالية ضد المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، التي قضت بحبسه ٦ أشهر وتغريمه ٢٠ ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث اتهمت النيابة العامة المتهم إنه خلال الفترة من ٢۰۲۱/۹/۱۰ وحتى ۲۰٢١/١٢/١٤ بدائرة العجوزة محافظة الجيزة قذف بسوء نية المجني عليها / لمياء خيري أحمد المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة، بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الالكترونيين المسمى أولهما (mortada mansour على موقع التواصل الاجتماعي Facebook والمسمى ثانيهما (mortada mansour) على موقع نشر المقاطع المصورة (Youtuobe)، على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانوناً واحتقارها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق ، على النحو المبين بالتحقيقات، وسب علناً المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الالكترونيين المار بيانهما العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالأوراق والتي تضمنت خدشاً للاعتبار ، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعمد ازعاج المجني عليها المار ذكرها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة وصفي الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.