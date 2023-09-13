الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 أكتوبر.. نظر معارضة محمود عبدالشافي صاحب مشروع "ابني بيتك" على حبسه

محمود عبدالشافي
محمود عبدالشافي

حددت المحكمة الاقتصادية، جلستي 4 و5 أكتوبر، لنظر معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك".

وطلب الادعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه  كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.

حكم المحكمة الاقتصادية في قضية محمود عبد الشافي

وكانت أصدرت المحكمة  بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكا بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.

وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.

المحكمة الاقتصادية جرائم النصب العقاري ابني بيتك جنح اقتصادية غسل أموال

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