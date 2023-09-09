جلسة جديدة لمحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب المستشار القانوني للأهلي

تنظر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، جلسة يوم 19 سبتمبر الجاري كجلسة محاكمة جديدة ضد مرتضى منصور بتهمه التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين فى القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية بجلسة 2023/8/21 وتنعقد جلسة المحاكمة الجديدة فى القضية رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية أمام المحكمة الاقتصادية.

يذكر أن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذكور اتهمه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل.

وأضاف عثمان، أن مرتضى منصور قد نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج “زملكاوي” بتاريخ 2022/8/22.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 166مكرر و177 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات وهى المواد التى تعاقب بالحبس الوجوبى لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر

جرى تقديم حيثيات حكم الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، التي يرأسها المستشار بدر محمد السبكي وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهني وإيهاب محمد وأشرف الأزهري وكيل النيابة، في القضية رقم ٣٤٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح مالية، والتي تتعلق بالحصر الوارد المالي برقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٣ والمقيدة برقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢٢ إداري العجوزة ضد المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، وجاء حكم الدائرة بحبس المتهم لمدة ٦ أشهر وفرض غرامة قدرها ٢٠ ألف جنيه.

في حيثيات حكمها، أدانت المحكمة المتهم الذي اتهمته النيابة العامة بسبب قيامه بإساءة إلى لمياء خيري أحمد، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الفترة من ٢۰۲۱/۹/۱۰ وحتى ۲۰٢١/١٢/١٤ في دائرة العجوزة بمحافظة الجيزة. وقد قام المتهم بنشر تصريحات مسيئة عبر حساباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و YouTube، والتي تضمنت ألفاظاً وتعابيرا مسيئة ومهينة للمجني عليها.. وقد تعمد المتهم إزعاج المجني عليها وخدش سمعتها بشكل علني. وبناءً على هذه التهم، تم إحالة المتهم إلى المحكمة لمحاكمته وفقا للوصف الوارد بأمر الإحالة.