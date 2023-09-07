المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

أودعت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنی، وإيهاب محمد، وأشرف الأزهري وكيل النيابة، حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنح مالية والمقيدة برقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ إداري العجوزة ورقم ١١٣ لسنة ۲۰٢٣ حصر وارد مالية ضد المتهم مرتضى أحمد محمد منصور،التى قضت بحبسه ٦ أشهر وتغريمه ٢٠ ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه خلال الفترة من ٢۰۲۱/۹/۱۰ وحتى ۲۰٢١/١٢/١٤ بدائرة العجوزة محافظة الجيزة قذف بسوء نية المجني عليها / لمياء خيري أحمد المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة، بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الالكترونيين المسمى أولهما (mortada mansour على موقع التواصل الاجتماعي Facebook والمسمى ثانيهما (mortada mansour) على موقع نشر المقاطع المصورة (Youtuobe)، على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانوناً واحتقارها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق ، على النحو المبين بالتحقيقات، وسب علناً المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الالكترونيين المار بيانهما العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالأوراق والتي تضمنت خدشاً للاعتبار ، على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد ازعاج المجني عليها المار ذكرها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة وصفي الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأضافت المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الوقائع حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة لتحصل في انه في المدون الفترة ما بين تاريخ قام المتهم مرتضى أحمد محمد منصور بنشر عدد من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على كلا من صفحته الشخصية المسماة باسمة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب التي يطلع عليها عدد من الناس بغير تعبير ، استد فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد - موظف عام مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات ، أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً ، أو أوجبت احتقارها عند أهل وطنها - هي أنها ارتكبت تزويراً في التقرير الذي أعدته اللجنة رئاستها المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصد بعض المخالفات المالية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية أبان رئاسته له وبانها وعضو آخر باللجنة المذكورة لم يحررا ذلك التقرير وما رصده من مخالفات مالية وانما تركا لشخص آخر يعمل بوظيفة مدير مالي بالنادي تابع لخصمه الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس كتابة ذلك التقرير مكانهما ، وأنها حصلت مقابل ذلك على سيارة ماركة رينو، وكان ذلك بسبب أداء وظيفتها المذكورة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بتاريخ ۲۰۲۱/١/٢٠ بنشر مقطع فيديو مصور على صفحته وقناته المذكورتين ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه يا جماعه جالي ۷۰۰ مليون جنيه اللى كاتبهم طارق حشيش بتاع ممدوح عباس لما عينوه مدير مالي، هو اللى كاتب المخالفات من لمياء خيري بتاعه الجهاز المركزي. كما قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/٥/١٧ بنشر مقطع فيديو مصور آخر على صفحته وقناته المذكورتين ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه هو طارق حشيش المحاسب بتاع ممدوح عباس اللي داخل الفيديو اللي جاي هتشوفوا الخراب اللى عاملة مع لمياء خيري اللي كتبت التقرير الأولاني والثاني والثالث، ومع أحمد الشيخ وزى ماقولت لكم هوريكم بالبرهان إن أنا معنديش مخالفات خالص ومش هما اللى كتبوه لا أحمد الشيخ ولا لمياء اللي كتبه التقرير طارق حشيش، وكذلك قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۰ بنشر مقطع فيديو مصور آخر على صفحته وقناته سالفتا الذكر، ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه هتشوفوا مزور التقرير، والسيد طارق حشيش اللى كتب التقرير مكان لمياء خيري .... هتشوفوا ازاي هي بالبلطجة وبعربية رينو سابت طارق حشيش يكتب اللي عايز يكتبه.

كما قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۸ بنشر مقطع فيديو مصور أخر نشره على صفحته الشخصية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قال على قناته الرسمية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ظهر فيه بنفسه متحدثاً ذكر فيه ما نصه هتشوفوا لمياء خيري عملت ايه ، والفضايح اللي هي عملتها ومش هي اللى كاتبه التقرير اللى ضدنا اللى كاتبه الولد اللى اسمه طارق حشيش المحامي محاسب ممدوح عباس ، واللى كاتبه الكلام ده لمياء اللي كاتبه التقرير اللي مش كتباه ، اللي طارق حشيش كاتبهولها .. مبتديش ممدوح عباس فلوسه ليه.

وأضافت كذلك قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/٤/١٠/ بكتابه منشور ونشره على صفحته الشخصية المسماة بأسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه ما نصه قلت لكم سأذكر بالأدلة أسم من كتب التقارير الثلاثة ووقع عليهم كلا من لمياء خيري وأحمد الشيخ فمن المستحيل أن لمياء التي كتبت خطايا بخط يدها منذ شهور قليلة وأكدت فيه أن ممدوح عباس ليس له أي مليم من نادي الزمالك، وقروضه قروض وهمية سبق واستلم قيمتها من قبل بموجب شيكات أرقام كذا وكذا وكذا، وأرفقت بتقريرها صوراً من هذه الشبكات، وطلبت منا ابلاغ النائب العام ضد ممدوح عباس، فكيف تكتب بعد ذلك في تقرير المخالفات لماذا لم تردوا أموال قروض ممدوح عباس بفوائدها ولماذا تأخرتم في دفعها حتى لو كانت لمياء خيري سيدة مرتشيه لن تكتب في هذا الموضوع لأنه عكس ما كتبته بخط يدها منذ شهور قليلة ، كذلك كيف تكتب لمياء في تقرير آخر سلمته للنادي منذ شهور قليله أن الفرض الذي حصل عليه ممدوح عباس من البنك التجاري الدولي بالتدليس مع عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة في ذلك الوقت وأحد موظفي البنك، وطلبت منا ابلاغ النيابة العامة ضدهما لأنه قرض فاسد مشبوه .. فهل من المعقول أن تكتب لمياء بعد شهور قليله في تقرير المخالفات المفبرك لماذا لم تسدد قرض البنك الدولي ، طبعاً شيء مضحك هذه نماذج قليله فقط تؤكد أن الذي كتب تقرير المخالفات لا لمياء ولا الشيخ ، والدليل على أن أحمد الشيخ لم يكتب حرفاً واحداً في تقريره المزور بمخالفاته الوهمى الذي أرسله للنادي هو ومدير الشباب والرياضة بالجيزة أن جميع العضويات الاستثنائية للضباط والقضاه والصحفيين عضوياتهم صحيحة القانون، فكيف يعودوا ويؤكدوا أنها مخالفة للقانون يستوجب طردي من النادي، من أذن الذي كتب التقارير الثلاثة ؟ الذي كتبهم هو طارق حشيش المحاسب القانوني لشركات ممدوح عباس الذي عينته اللجنة منطقه مع التي احتلت مباني النادي.

وقالت المحكمة إنه وحيث أن الواقعة على صورتها المتقدمة قام الدليل على صحة اسنادها وثبوتها في حق المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، وذلك تحصيلاً مما شهد به في تحقيقات جرجس وجيه رياض إبراهيم بصفته وكيل خاص عن المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد، والعميد أحمد محمد حبيب عبد النبي، وكذلك مما ثبت بتقارير الفحص الفني بمعرفة قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية. وأيضاً مما ثبت بنتيجة تقارير الهيئة الوطنية للإعلام بشأن فحص الأقراص المدمجة المسجل عليها وقائع النشر.

فقد شهد جرجس وجيه رياض إبراهيم محام وكيل خاص عن المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد بقيام المتهم مرتضى أحمد محمد منصور بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۰ بنشر مقطع فيديو مصور على صفحته الخاصة المسماة بإسمه على كل من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب يظهر فيه بنفسه تضمن عبارات وسب وتشهير بالمجني عليها لمياء خيري أحمد محمد التي تعمل بوظيفة - مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث ذكر ما نصه هتشوفوا مزور التقارير والسيد طارق حشيش اللى كتب التقارير مكان لمياء خيري هتشوفوا ازاي هي بالبلطجة وبعربية رينو سابت طارق حشيش يكتب اللي عايزة وكان ذلك بمناسبة مباشرتها لأعمال وظيفتها، وبسبب تحريرها تقارير بصفتها رئيسة لجنة مشكله من الجهاز المركزي للمحاسبات - جهة عملها عن المخالفات المالية المنسوبة له اثناء توليه رئاسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، كما قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۸ بتسجيل مقطع فيديو مصور آخر ونشره على صفحته الشخصية المسماة Mortada Mansour على كل من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب" ظهر فيه بنفسه متحدثاً بعبارات سب وقذف في حق موكلته المجني عليها لمياء خيري أحمد محمد، حيث ذكر ما نصه "هتشوفوا لمياء خيري عملت إيه والفضايح اللى هي عملتها، ومش هي اللى كاتبه التقرير اللى ضدنا اللي كاتبه الولد اللي اسمه طارق حشيش المحامي محاسب ممدوح عباس واللى كاتبه الكلام ده لمياء اللي كاتبه التقرير اللي هي مش كتباه، اللى طارق حشيش كاتبهولها مبتديش ممدوح عباس فلوسه ليه.

وأضاف: كذلك فوجئت المجني عليها بقيام المتهم المذكور بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۰ بتسجيل مقطع فيديو مصور آخر من داخل مكتبه بالمنزل، ونشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذا قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وجه فيه عبارات سب وقذف في حق المجني عليها، حيث قال ما نصه "هتشوفوا الخراب اللي عمله، والتزوير اللى عمله مع لمياء خيري، ومش هما اللى كتبوا التقرير لا أحمد الشيخ ولا لمياء اللي كتبه طارق حشيش الدليل عندي بالمستندات هما غلطوا غلطه كبيرة ووقعوا مع راجل وأضاف بأن المجني عليها علمت بنشره لهذا المقطع عن طريق إبلاغها من أحد أصدقائها الذي شاهد المقطع ، فقامت بدورها بالدخول على صفحته ومشاهدة الفيديو الذي نسب اليه فيه ارتكاب تزوير واصفاً إياها بالمزورة - في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص اعمال نادي الزمالك الرياضي المالية، بالاشتراك مع المدعو طارق حشيش، وهو التقرير الذي تسبب في صدور قرار وزير الشباب والرياضة بإيقافه هو ومجلسه لحين التحقيق في المخالفات التي رصدتها بالتقرير حيث كانت على رأس اللجنة واضعه ذلك التقرير بصفتها تعمل بوظيفة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف وكيل المجني عليها الخاص بقيام المتهم مرتضى أحمد منصور بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤ بتسجيل مقطع فيديو مصور آخر، ونشره على صفحته الشخصية التي تحمل اسمه على كل من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ويوتيوب، ظهر فيه بنفسه متحدثاً، ووجه إليها عبارات سب وقذف في حقها فقال ما نصه القيمة المضافة دي يا جماعة جالي ۷۰۰ مليون جنيه اللى كتبهم طارق حشيش بتاع ممدوح عباس لما عينوه مدير مالي هو اللى كتب المخالفات دي مش لمياء خيري مش هي بتاعه الجهاز المركزي، وكان بيمليه، وفيه ۱۰۰ دليل عند النائب العام بس مش هنتكلم في قضايا عند النائب العام، فاتكتب له ۷۰۰ مليون جنيه أهدرهم من النادي للقيمة المضافة.

وأوضح كذلك قام المتهم المذكور بتاريخ ۲۰٢١/٤/۱۰ بكتابة منشور ونشره على صفحته الشخصية المسماة بأسمه على أحمد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف في حق المجني عليها لمياء خيري محمد سالفة الذكر حيث ذكر ما نصه قلت لكم سأذكر بالأدلة إسم من كتب التقارير الثلاثة ووقع عليهم كلا من لمياء خيري وأحمد الشيخ فمن المستحيل أن لمياء التي كتبت خطاباً بخط يدها منذ شهور قليله أكدت فيه ان ممدوح عباس ليس له أي مليم في نادي الزمالك وقروضه قروض وهمية سبق واستلم قيمتها من قبل بموجب شيكات أرقام كذا وكذا وكذا ، وأرفقت بتقريرها صور من هذه الشبكات وطلبت منا ابلاغ النائب العام ضد ممدوح عباس، فكيف تكتب بعد ذلك في تقرير المخالفات لماذا لم تردوا أموال قروض ممدوح عباس بفوائدها ولماذا تأخرتم في دفعها، حتى لو كانت لمياء خيري سيده مرتشيه لن تكتب في هذا الموضوع لانه عكس ما كتبته بخط يدها منذ شهور قليله، كذلك كيف تكتب لمياء في تقرير آخر سلمته للنادي منذ شهور قليله أن القرض الذي حصل عليه ممدوح عباس من البنك التجاري الدولي بالتدليس مع عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة في ذلك الوقت وأحد موظفي البنك، وطلبت منا إبلاغ النيابة العامة فورا ضدهما لأنه قرض فاسد مشبوه فهل من المعقول أن تكتب لمياه بعد شهور قليله في تقرير المخالفات المفبرك" لماذا لم يسدد قرض البنك الدولي، طبعاً شيء مضحك هذه نماذج قليله فقط تؤكد أن الذي كتب تقرير المخالفات لا لمياء ولا الشيخ، ودليل على أن أحمد الشيخ لم يكتب حرفاً واحداً في تقريره المزور بمخالفاته الوهمي أنه أرسل للنادي هو ومدير الشباب والرياضة بالجيزة أن جميع العضويات الاستثنائية للضباط والقضاة والصحفيين عضوياتهم صحيحة متفقه مع القانون، فكيف يعودوا ويؤدوا ويؤكدوا أنها مخالفة للقانون تستوجب طردي من النادي، من إذن الذي كتب التقارير الثلاثة، الذي كتبهم هو طارق حشيش المحاسب القانوني لشركات ممدوح عباس الذي عينت اللجنة التي احتلت مباني النادي.

كذلك شهد وكيل المجني عليها الخاص بقيام المتهم مرتضي أحمد محمد منصور بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۳ بإقامة مؤتمر بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وجه خلاله للمجني عليها - عبارات سب وقذف في حقها حيث قال ما نصه بالنسبة للقيمة المضافة احنا جينا لقينا القيمة المضافة دي مشكلة، والمشكلة بردوا اللي عملها ممدوح عباس اسألوني ازاي إحنا لما مشينا اللجنة أول لجنه حيث عينت عيل اسمه طارق حشيش بيتابع حسابات ممدوح عباس عينوه مدير مالي للنادي، أنا بس هوريكم ايه المؤامرة كانت ماشية ازاي فطارق حشيش عرف يوصل للمياء خيري اللي هي مندوبة الجهاز المركزي للمحاسبات، جابولها عربيتين زيرو بـ ٢ مليون ونص وهي مرتبها 3 آلاف جنيه راحت الهانم قالتلوا بقا اكتب المخالفات والتقارير كتب هو طارق كل البلاغات اللي ممدوح عباس كان عملها ضدنا كلام ٦ سنين اللى فاتوا طارق حشيش حطهم منها القيمة المضافة - أول مخالفة مرتضي منصور أهدر على الدولة ۷۰۰ مليون جنيه ضريبة مضافة.

وأضاف بأن المتهم ذكر المجني عليها فيما نشره بعبارات تقل من سمعتها وتدعو لاحتقارها عند أهل وطنها مما لها ضرراً مادياً ومعنويا باعتبار أنها موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه قصد من ذلك تشويه سمعتها، والطعن في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المحرر بمعرفتها لنفي المخالفات المنسوبة اليه والواردة بالتقرير.