مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

كشفت مصادر كواليس جلسة استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر في قضية سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تأجيلها لجلسة ٩ نوفمبر.

وقالت المصادر إن القضية تم تأجيلها لتغيب مرتضى منصور عن الجلسة، حيث تقدم دفاعه بشهادة مرضية تفيد بإصابته بمتحور كورونا هو وابنته، وأنهما يخضعان لبرنامج علاج مكثف يمنع خروجهما واختلاطهما بالمواطنين، لذلك قررت المحكمة تأجيل القضية للقرار السابق.

ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة في مراحل التقاضي التي كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيًا وباتًا وواجب التنفيذ.

حبس مرتضى منصور

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريًا بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادى الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

في سياق متصل، حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 سبتمبر للحكم، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

فنظرت الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208- 1228- 1239 والمرفوعة من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى، وقيد طلب الرد برقم 2 في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية، وقضى برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه، ولم يكتفِ بذلك لعرقلة سير العدالة، وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضى برفض الدعوى.

سب مرتضى منصور

برأت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبدالملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور.

ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

تغريم أبوالمعاطي زكي

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبوالمعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحامي مرتضي منصور.

وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.