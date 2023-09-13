لو فاتك الترند| تفاصيل جديدة حول ضحايا العاصفة "دانيال".. وزلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش

تصدّر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين الفنية والاجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية المكلفة من البرلمان الليبي، طارق الخراز، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال الذى ضرب ليبيا.

وقال الخراز، في تصريحات صحفية، إنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين، ولم يتم التعرف عليهم.. للمزيد اضغط هنا

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

لقي ما يقرب من 3 آلاف شخص حتفهم، ودُمرت بلدات وقرى، ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وهذا الزلزال هو الأسوأ الذي تعرضت له البلاد منذ عقود، ولم يتم بعد حصر الحجم الكامل للأضرار الذي خلفها، كما دمر الزلزال الهوية التاريخية للمغرب ومحا أجمل آثار ومواقع مراكش التراثية.. للمزيد اضغط هنا.

تاريخية لـ"بيت الروبى".. إجمالى إيرادات أفلام السينما حتى الثلاثاء

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر نجاحًا كبيرًا خلال موسم الصيف الذي انطلق قبل 3 أشهر.

واستطاعت الأفلام المعروضة أن تجذب جمهور السينما بمختلف فئاته وحققت بعض الأفلام إيرادات جيدة، بينما فشل البعض الآخر في جذب الجمهور، وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة إيرادات أفلام موسم صيف 2023 السينمائي.. للمزيد اضغط هنا.