خلال شهر عرض.. "العميل صفر" يواصل تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

واصل النجم أكرم حسني بفيلم "العميل صفر" تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وكل الأفلام المعروضة بموسم صيف 2023 السينمائي، فاستطاع الفيلم المحافظة على اعتلاء المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية خلال شهر عرض.

وحقق الفيلم أمس الأحد إيرادات قدرت بـ597.925 ألف جنيه، ويقترب الفيلم بذلك من تحقيق المليون السابع والعشرين.

وحافظ الفيلم على صدارة الإيرادات بين عدد من الأفلام المعروضة، ومنها "وش في وش" لمحمد ممدوح وأمينة خليل، و"بيت الروبي" لكريم عبد العزيز، و"ع الزيرو" لمحمد رمضان، و"مرعي البريمو" لمحمد هنيدي، و"البعبع" لأمير كرارة، و"مستر إكس" لأحمد فهمي، وعدد من الأفلام الأخرى التي تشارك في سباق موسم صيف 2023 السينمائي.

قصة فيلم "العميل صفر"

تدور أحداثه حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن، يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن، وشخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة، على رأسها التخفي والتنكر.. العميل صفر يجد نفسه أمام مهمة تأمين شخصية مهمة هي وابنتها القادمتان إلى البلاد لمدة 48 ساعة، ويواجه عصابة محترفة تسعى لخطفها مقابل طلب مبلغ مالي ضخم، لكن المصادفة دائمًا ما تكون حليفة العميل صفر وتنقذه من فشل المهمة.

أبطال فيلم العميل صفر

الفيلم من بطولة أكرم حسني وأسماء أبواليزيد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا وإسماعيل فرغلى وأيمن طعيمة وأيمن الشيوى، وهو من فكرة محمد سامي وكتب السيناريو والحوار وائل عبدالله ومن إخراج كريم العدل.