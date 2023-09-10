الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح أغنية" خطير يا إخوانا" لأكرم حسني ومدحت صالح (فيديو)

العميل صفر
العميل صفر

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “العميل صفر" الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني، أغنية دعائية جديدة للعمل بعنوان “خطير يا أخوانا” على طريقة الـ"ديو" ويقدمها كل من النجم مدحت صالح، والنجم أكرم حسني.

أغنية خطير يا أخوانا طرحت عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وهي من ألحان وتوزيع موسيقي أحمد وحيد، وميكس وماستر أمير محروس، ومن كلمات أكرم حسني.

ويعرض “العميل صفر” حاليا بدور العرض السينمائي ويواصل تصدره للإيرادات اليومية لشباك التذاكر بدور العرض السينمائية في مصر واقتربت إجمالي إيراداته من تحقيق 25 مليون جنيها مصريا.

وحقق "العميل صفر أمس، إيرادات بلغت قيمتها 792.992 جنيها ليحتفظ العمل بالمركز الأول بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات. 

تدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن يتحول إلى العميل صفر فى ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن وشخصية العميل السرى المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، والذى يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة.

"العميل صفر" بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل "جيمس بوند"، لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية. 

يعرض فيلم العميل صفر بدور العرض السينمائي في مصر جنبًا إلى جنب مع عدد من الأفلام الجديدة منها وش في وش لمحمد ممدوح وبيت الروبي لكريم عبد العزيز، ع الزيرو لمحمد رمضان، مرعي البريمو لمحمد هنيدي، وشمس لمحمود عبد المغني، ومندوب مبيعات لبيومي فؤاد و"البعبع لأمير كرارة ومستر اكس لأحمد فهمي. 

العميل صفر أكرم حسني النجم أكرم حسني “خطير يا أخوانا أغنية خطير يا أخوانا مدحت صالح فيلم “العميل صفر”

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