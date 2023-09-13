تاريخية لـ"بيت الروبى".. إجمالى إيرادات أفلام السينما حتى الثلاثاء

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر نجاحًا كبيرًا خلال موسم الصيف الذي انطلق قبل 3 أشهر.

واستطاعت الأفلام المعروضة أن تجذب جمهور السينما بمختلف فئاته وحققت بعض الأفلام إيرادات جيدة، بينما فشل البعض الآخر في جذب الجمهور، وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة إيرادات أفلام موسم صيف 2023 السينمائي.

إيرادات أفلام موسم صيف 2023

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الأول بين قائمة الأفلام المعروضة حاليًا فى السينمات، حيث حقق الفيلم، أمس، إيرادات بلغت قيمتها 492.854 جنيه، ليصبح مجموع إيراداته 27.596.254 مليون جنيه.

بينما جاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش”، بطولة كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد، تأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

وحقق الفيلم إيرادات، أمس، بلغت 414.947 جنيه لتكون إجمالي ايراداته 21.080.422 مليون جنيه.

تلاه فيلم "أولاد حريم كريم" بإيرادات وصلت، أمس، إلى 174.110جنيه ليرتفع رصيد إيراداته إلى 5.583.878 مليون جنيه في أسبوعي عرض.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وحقق فيلم "بيت الروبي" أمس، إيرادات وصلت إلى 101.850 جنيه ليجمع الفيلم إيرادات غير مسبوقة منذ طرحه، بلغت 128.774.844 مليون جنيه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

وحقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 34.311 جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 13.321.610 مليون جنيه.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، الفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وحقق فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، أمس إيرادات وصلت إلى ‏31.498جنيه، وبذلك يصبح إجمالي إيراداته 16.326.265 مليون جنيه.

فيما حصد فيلم "شمس" والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو عبدالجليل، ليلة أمس، 14.890 جنيه مصري ليجمع الفيلم منذ عرضه 175.845 ألف جنيه.

وحقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت، أمس، 13.789 جنيه ليحصد الفيلم 31.678.249، وهو العمل الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد.

بينما حقق فيلم “البعبع”، إجمالي إيرادات قيمتها 43.329.769 جنيه.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن وإخراج حسين المنباوي.

وحقق فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني، أمس، إيرادات بلغت 862 جنيهًا، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 45.309.374 مليون جنيه، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

أما فيلم “مندوب مبيعات” بطولة كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر، فقد حقق أمس 319 جنيها ليصبح مجموع إيراداته 220.453 ألف جنيه، وهى الأضعف للغاية.