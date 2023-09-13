الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

ضحايا إعصار دانيال
ضحايا إعصار دانيال

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية المكلفة من البرلمان الليبي، طارق الخراز، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال الذى ضرب  ليبيا.

وقال الخراز، في تصريحات صحفية، إنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين، ولم يتم التعرف عليهم.

وحول أعداد الضحايا المصريين، أوضح المسئول الليبي أنه قد تم تسليم 75 جثمانًا من العمالة المصرية الذين قضوا في مدينة درنة، وهناك قرابة 40 مفقودًا مصريًا في مدينة درنة.

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2100 بلاغ عن مفقودين جراء العاصفة دانيال فى ليبيا

وأكد الخراز أن هناك تواصلًا مستمرًا مع ذويهم لمعرفة معلومات أكثر عن المفقودين، موضحًا أنه طلب منهم صور شخصية للتعرف عليهم.

كما كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية عن دفن بعض الضحايا من جنسيات أخرى سواء المصرية أو السورية أو الفلسطينية، بلغ عددهم 150 ضحية.

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محافظ بنى سويف ينعى أبناء المحافظة ضمن ضحايا العاصفة "دانيال" فى ليبيا

23 قتيلًا من فلسطين جراء "دانيال"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الضحايا من الفلسطينيين جراء الإعصار "دانيال"، الذي ضرب شرق ليبيا، إلى 23 قتيلًا، إضافة إلى فقدان عشرات الأسر الفلسطينية.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أفادت بوفاة أسرة المواطن ناصر عطية محمد دوحان، التي تتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23.

وأضاف أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتابع، عبر سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أوضاع جاليتنا في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الأسر الفلسطينية ما زالت مفقودة.

وتقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية بتعازيها الحارة إلى أُسر الضحايا وذويهم، وتمنت السلامة للمفقودين.

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