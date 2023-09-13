الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: ما حدث فى ليبيا أشبه بالطوفان

إعصار ليبيا
إعصار ليبيا

أوضح أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي، أهمية توجيه الرئيس عبدالفتاح  السيسي بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا والمغرب، قائلاً: "إن الكارثة يصفها المواطنون في ليبيا بالطوفان، لأنها بالفعل أشبه بالطوفان حيث جاءت إليهم المياه من حيث لا يدرون". 

وأضاف أشرف أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي  يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه حدث إعصار في البحر المتوسط، والرياح حملت الأمطار للمناطق الليبية ونزلت عليها فيضانات كاسحة اجتاحت المدن، لافتًا إلى أن مدينة كبيرة مثل مدينة درنة يُقال إن الخسائر فيها فادحة. 

وأوضح أن التقارير تقول إن الخسائر لا يُعرف حجمها الحقيقي، قبل مرور شهر أو أكثر، حيث اختفت مدن ومناطق كاملة من على الوجود، لافتًا إلى أن هناك بعض المعلومات التي أتمنى أن تكون غير صحيحة وهي أن هناك عددا من المصريين العاملين الموجودين في المنطقة كانوا بين الضحايا.

عدد ضحايا إعصار ليبيا 

وأشار إلى أنه حتى الآن يقدر عدد الضحايا بـ 3 آلاف شهيد، لكن من الواضح أن العدد سيكون أكبر من ذلك بكثير، معقبًا: "هذا يُذكرني عندما حدث سونامي بإقليم في إندونيسيا عام 2004، وعند تغطية الكارثة كانت المعلومات بـ 10 آلاف قتيل، لكن بتكثيف البحث عن الضحايا وصل العدد إلى ربع مليون، ونتمنى ألا يكون ذلك حدث في ليبيا، ونتمنى أن تكون هناك مساعدات دولية عاجلة، مثلما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتكثيف جهودها لمساعدة الشعب الليبي، وأتمنى أن الكثير من الدول تفعل ذلك لأن الكارثة كبيرة". 

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