عقب انتهاء تأثير العاصفة "دانيال".. زحام بشواطئ مرسى مطروح

قال عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن الشواطئ شهدت زحامًا شديدًا عقب استقرار الطقس اليوم، وإعادة رفع المحافظة شعار "صيفك مكمل معانا".

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد المدينة استمرار توافد ضيوف مطروح، خاصة رحلات اليوم الواحد في العطلات الأسبوعية، التي تأتي من المحافظات المختلفة، لتستقبل الشواطئ روادها مع نهاية موسم الصيف.

التزام المصطافين بتعليمات رؤساء الشواطئ

وشدد عبدالمجيد على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات رؤساء الشواطئ، التي تتابع الحالة العامة يوميًا، والمسئولة عن توجيه التحذيرات للزائرين بجميع الشواطئ، حفاظًا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، بمتابعة من أفراد الإنقاذ على الشواطئ.

تحديد تسعيرة الشمسية و4 كراسي

وأشار إلى أنه تم تحديد تسعيرة الشمسية و4 كراسى 120 جنيهًا، حيث تتم المتابعة من مجلس المدينة من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم إضافية لاستغلال المصطافين، وناشد الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار على رقم 0464935266.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر، من خلال تقارير المرور الميداني للجنة، لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكد محافظ مطروح، فى بيان إعلامي سابق، رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة، وتعاونها في جهود إزالة وسحب أي تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لرفع تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، بالشوارع الداخلية.