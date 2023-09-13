الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لا يصمت.. عالم الزلازل الهولندي يتوقع تسونامي جديد

عالم الزلازل الهولندى
عالم الزلازل الهولندى

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس ليثير الجدل مجددا، فقد تنبأ قبل زلزال المغرب، بوقوع زلزال مدمر في المنطقة، وذلك عقب أقل من عام من توقعاته بوقوع زلزال في تركيا وسوريا في فبراير الماضي وبالفعل وقع الزلزال في المرتين، والآن تنبأ بوقوع تسونامي جديد قريبا.

وأثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس الخوف مرة أخرى اليوم، وتنبأ بحدوث هزات أرضية مستقبلية مرة أخري وذلك عقب أيام من الزلزال المدمر الذى ضرب المغرب قبل أيام وأسفر عن وقوع آلاف القتلى واختفاء أحياء ومدن مغربية. 

وظهر العالم الهولندي في نشرته الدورية التي يبثها عبر حساب الهيئة الجيولوجية "SSGEOS" على منصات التواصل الاجتماعي، وتنبأ بحدوث هزات أرضية مستقبلية بين الـ15 و17 سبتمبر الجاري، مضيفًا أن الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر الجاري قد تشهد هزات أرضية بأعلى من 6 إلي 7 درجات على مقياس ريختر قرب سواحل البرتغال وإسبانيا أو المغرب، وقد يتطور الأمر إلي تسونامي.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي توقعها عالم الزلازل ووقعت بالفعل.

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هوجربيتس يتنبأ بزلزال المغرب 

وقبل أسبوعين تنبأ العالم الهولندي في تغريدات جدية عبر منصة "إكس"،  بوقوع زلزال مدمر ومجموعة من الهزات القوية في الفترة بين 5 و7 سبتمبر الجاري، فقد قال إنه تم رصد اقتران كوكبين مع عطارد والزهرة، مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس.

وحذر هوجربيتس آنذاك من وقوع زلزال مدمر قد تتخطى قوته 8 ريختر بسبب الاصطفاف بين الأرض وكوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين، وقد حدث بالفعل زلزال المغرب الذي بلغت شدته حوالي 7 ريختر مخلفا مئات القتلى والمصابين، وكان الأعنف في المملكة منذ قرون.

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تنبؤات هوجربيتس بزلزال سوريا وتركيا

وفي فبراير الماضي، حذر العالم الهولندي من زلزال مدمر، وبالفعل وقع بعدها بأيام، وتحديدا في 6 فبراير، ضرب زلزال مدمر  سوريا وتركيا وتحديدا ولاية كهرمان مرعش بجنوب شرقي تركيا، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في البلدين.

هوجربيتس يتنبأ بزلزال روسيا وغينيا الجديدة

وفي مارس الماضي توقع العالم الهولندي وقوع زلزال قوي وعنيف، وعقب أيام من توقعاته ضرب زلزال قوته 6.6 درجة  منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية، وأقواها، وهو الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7 درجات، وضرب غرب بابوازيا-غينيا الجديدة .

هوجربيتس يتنبأ بزلزال اليونان 

كما توقع في مارس الماضي وقوع زلزال وهزة أرضية قوية، وفي بداية إيريل أي بعد أيام من توقعاته، ضرب زلزال متوسط الشدة اليونان قوته 5.3 على مقياس ريختر، وكان مركزه في اليونان على بعد 600 كيلومتر عن مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح شمال القاهرة، وشعر به سكان غالبية المحافظات في مصر.

وجاء الزلزال بعد أسابيع قليلة من تغريدة لهيئة تابعة للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس، تنبأت بوقوع عدة زلازل جديدة بدءا من 22 مارس الماضي.

زلزال تركيا سوريا المغرب عالم الزلازل الهولندي تسونامي

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