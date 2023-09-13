رئيس جامعة سوهاج ينعى ضحايا زلزال المغرب والعاصفة "دانيال" فى ليبيا

تقدم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد النعماني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بضرورة تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا للمواطنين في ليبيا والمغرب، وأن الدولة المصرية لن تتوقف عن تقديم الدعم في أي وقت، ومد يد العون والمساعدة لكل العرب في كل المحن.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكل السبل والوسائل، متقدمًا بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

من جهته؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعبًا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، فيما تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا.