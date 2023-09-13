فريق جامعة سوهاج لكرة السلة طالبات يفوز على نظيره بدمياط ضمن منافسات أسبوع الشباب

فاز فريق جامعة سوهاج لكرة السلة طالبات على نظيره من جامعة دمياط بنتيجة ٣٢-٣ بفارق ٢٩ نقطة ضمن منافسات المجموعة الأولى لكرة السلة طالبات بفعاليات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر المقام بجامعة حلوان والذي يشارك به ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة…حلم وطن".

وضمت منافسات المجموعة الأولى لكرة السلة طالبات جامعات القاهرة، طنطا، دمياط وجامعة سوهاج، كما يضم الفريق ٨ طالبات يقوم بتدريبه الكابتن احمد كمال المدير الفني للفريق والكابتن الخطيب محمد مسعود اداري الفريق، تحت اشراف نشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي برعاية شباب المركزية.

فيما صعد الطالب أحمد إيهاب أبو الحسن بالفرقة الثانيه بكلية التربية بجامعة سوهاج لنهائي سباق ألعاب القوى١٠٠ متر طلاب، المقام على أرض ملاعب الجامعة الأمريكية ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان .

وأوضح كلاً من الدكتور محمد ايهاب المدير الفني للفريق ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي برعاية شباب المركزية أن الطالب أحمد إيهاب حصد المركز الرابع بالتصفية الثالثة، والتي تضم ٨ جامعات بزمن قدرة ١٢:١ ثانية وسيخوض غداً نهائي السباق، موضحاً أن فريق الجامعة لألعاب القوى يضم ١١ طالب وطالبة يتنافسون في مسابقات ٤٠٠ متر طلبة وطالبات ووثب ثلاثي طلبة وطالبات، ودفع جلة طلبة وطالبات وتتابع مختلط.