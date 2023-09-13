الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص موظفي "الأوقاف" في السويس ضمن حملة "100 يوم صحة"

الكشف على موظفي أوقاف
الكشف على موظفي أوقاف السويس

أجرت حملة "100 يوم صحة"، اليوم الأربعاء، الكشف الطبي على عدد من الموظفين بمديرية الأوقاف بمحافظة السويس. 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، الشيخ ماجد راضي، إن مديرية أوقاف السويس استقبلت لجنة طبية تحت شعار "100 يوم صحة" وذلك للكشف على الموظفين، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبرعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف خالد سعداوي، السكرتير العام. 

وأضاف راضي، أن هذه الحملة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وأشار مدير أوقاف السويس، إلى أن ذلك تم تنظيمه عن طريق وحدة السكان برئاسة الدكتورة سمر مجدي، وبالتنسيق مع الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، للكشف عن السكر والضغط والاعتلال الكلوي مع عمل توعية عن كيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي. 

55 مستفيدًا 

وتم الكشف على ما يقارب من 55 مستفيدًا بحضور كلا من مديحة حسن، منسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان، وإيمان سلامة، عضو متطوع بالوحدة.

وأشار "راضي" إلى أن محمود حسن، رئيس لجنة ذوي الهمم بالاتحاد المحلي لنقابات عمال السويس ورئيس لجنة ذوي الهمم بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، قام بالتعريف بكيفية الحجز للكشف الطبي المميكن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والإشاعات والتقارير المطلوبة طبقًا لكل إعاقة وطبقًا للمراحل المحددة والمميزات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة طبقا لقانون ١٠ لسنة ٢٠١٨.

الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
الكشف على موظفي أوقاف السويس
100 يوم صحة الموظفين الأوقاف السويس الكشف

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