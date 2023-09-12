الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن التقرير اليومى لمبادرة "100 يوم صحة": 435 ألف خدمة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة  والسكان، تقديم 434 ألفا و771 خدمة، من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، أمس الإثنين 11 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و313 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و311 خدمة.

وأضاف عبدالغفار أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ2491 طفلا، فيما قدمت 27 ألفًا و311 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف و147 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و655 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1913 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفا و335 مواطنا.

خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية 

وقال عبدالغفار إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 15 ألفا و113 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و146 مواطنا.

وتابع عبدالغفار أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 100 ألف، و250 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 72 ألفا، و367 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 146 ألفا و492 طفلا.

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«الصحة» تعلن التقرير اليومى لمبادرة «100 يوم صحة»

واستطرد عبدالغفار أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و120 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

خدمات التوعية والتثقيف الصحي

وأضاف عبدالغفار أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

الصحة 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية التخصصات الطبية تنظيم الأسرة صحة المرأة

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«الصحة» تعلن التقرير اليومى لمبادرة «100 يوم صحة»

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