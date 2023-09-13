أزمة المغرب.. ما هى العواقب النفسية للزلزال المدمر على الضحايا؟

أُرسلت خديجة تميرة، الناجية من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، إلى طبيب نفسي يوم الثلاثاء، وهي مجرد واحدة من 100 مريض مصابين بصدمات نفسية سيتم فحصهم في غضون 24 ساعة، حيث ترك الزلزال ذكريات كارثية وندوبًا نفسية عميقة وصدمات على الناجين، لتُعد الأمراض والاضطرابات النفسية من أقوى الآثار السلبية للزلزال على الشعب المغربي.

معاناة نفسية شديدة للناجين

وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، فقد أدى الزلزال القوي يوم الجمعة الماضي إلى مقتل أكثر من 2900 شخص معظمهم في قرى نائية بجبال الأطلس الكبير، بالإضافة إلى الدمار الجسدي.

ويقول الجنود وعمال الإغاثة إنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العديد من الناجين يواجهون معاناة عقلية شديدة.

وقالت خديجة وعيناها منتفختان بالدموع: "أهم شيء هو أننا على قيد الحياة"، لكنها الآن تريد "شفاء قلبها"، وأجرت يوم الثلاثاء أول استشارة لها مع طبيب نفسي بحثًا عن علاج للصدمة التي سببها الزلزال.

وتابعت: "لقد ذهبت أولًا لرؤية طبيب عادي لعلاج ارتفاع ضغط الدم"، لكن القوات المغربية في المنطقة أحالتها بسرعة إلى الطبيب النفسي، الذي قال إنه عاين حوالي مائة مريض منذ اليوم السابق من بين 500 مريض وصلوا إلى المستشفى الميداني في أسني، على بعد حوالي 90 كيلومترا (55 ميلا) جنوب المدينة السياحية محور مراكش.

وأضاف الموقع أن ذكريات اليوم المشئوم تستمر في مطاردة تيميرا، من انهيار السلالم وحبسها هي وأفراد عائلتها التسعة تحت الأنقاض قبل أن يتم إنقاذهم.

وقالت خديجة البالغة من العمر 68 عامًا من قرية لارب: "لقد استيقظت منذ ذلك الحين، ولا أستطيع النوم - بمجرد أن أستلقي على السرير يعود كل شيء".

وبجانبها على المقعد، كانت هناك أيضًا امرأة بكماء تنتظر استشارة، ويداها متشابكتان على صدرها وتتنفس بصعوبة، حيث فقدت طفليها، وبعدها يأتي دور رجل في الثلاثينيات من عمره، احمرت عيناه من البكاء.

شهادة طبيب نفسي

وقال عادل أكنور، الطبيب النفسي الوحيد في المستشفى المؤقت الذي تم افتتاحه، إن من بين آلاف المصابين في الزلزال القوي، "لم يكن بعضهم مصابين بكدمات وكدمات في أجسادهم فحسب، بل كانوا في كثير من الأحيان ثكالى، بعد أن فقدوا منازلهم.

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه في هذه الأثناء، تحدث قرويون في مناطق أخرى معزولة، والتي لا يزال من الصعب الوصول إليها، عن عزلتهم وغياب المساعدات.

وقال أكنور إن الناجين يجدون أنفسهم في "حالة من التوتر الحاد مع أعراض ما بعد الصدمة، غالبًا ما تكون جسدية في البداية"، مضيفًا أن الدوخة وخفقان القلب والصداع وآلام البطن يمكن أن تكون أعراضًا "تخفي" مشكلة نفسية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن كل من يواجه مثل هذه الحالة الطارئة تقريبا سيعاني من بعض المشاكل النفسية التي، في معظم الحالات، سوف تتلاشى مع مرور الوقت.

انعدام الأمن

وأوضح الموقع أن انفصال الأسر وانعدام الأمن وفقدان سبل العيش وانقطاع الاتصالات الاجتماعية كلها مشاكل نفسية محتملة، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، التي توصي بالرعاية العاجلة لمنع تطور اضطرابات الإجهاد بعد الصدمة.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي وقع في 8 سبتمبر هو أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق في المملكة، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى الأولى إلى 2900 شخص، حيث ابتلع الزلزال قرى بأكملها، ومعها حياة مئات العائلات المتواضعة.

وتابع الموقع أن آلاف الأشخاص أصبحوا بلا مأوى، ويعيش غالبيتهم الآن بمفردهم في خيام مؤقتة، أو يعيش عدد قليل منهم، مثل محمد المخوني، في خيام حقيقية مقاومة للرياح قدمتها وزارة الداخلية.

وقال رجل يبلغ من العمر 60 عاما بابتسامة مستسلمة: "كنت الوحيد الذي يعيل أسرتي"، حيث كان يفعل ذلك من خلال بيع المجوهرات للسياح المتجهين إلى قمم سلسلة جبال الأطلس الكبير التي تهيمن على المناظر الطبيعية، ولكن الآن "لم يبق شيء" من شقته في الطابق الأرضي، ما جعله وأسرته المكونة من ثمانية أفراد معدمين.

وتابع وهو يتنهد وجالس خارج الخيمة: "ليس معي حتى درهم"، كان لا بد من تزويده بكل شيء من البطانيات إلى النظارات، ولكن ما يزيد من يأسه أصوات الزلزال التي لا تزال تتردد في ذاكرته.

وأضاف الموقع أنه لا يستطيع النوم، قائلاً إنه لا يزال يشعر بـ الارتعاشات وموجات الخوف التي مرت بجسده، لكن المخوني لم يستشر طبيبًا نفسيًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه يحتاج إلى حل مرض السكري أولاً.