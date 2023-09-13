أخبار الظهيرة| مصر تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى.. ومبابى يتصدر قائمة أفضل 10 لاعبين

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الأربعاء، ما بين سياسية، وفنية، ورياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

وزير الصحة: مصر تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، 3 اجتماعات، مع الدكتور جورج أبوستولوبولوس، رئيس مجموعة أثينا الطبية، وعدد من ممثلي المجموعة، بمقر مركز أثينا الطبي، وذلك ضمن برنامج زيارته لدولة اليونان.. للمزيد اضغط هنا.

قبول الطلاب إلى جانب الطالبات بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن بدء كلية التربية للطفولة المبكرة في استقبال الطلاب الجُدد من البنين لأول مرة إلى جانب البنات من خريجي الثانوية العامة بمختلف البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك ضمن تفعيل العمل باللائحة الدراسية الجديدة بالكلية، وفي إطار حرص الجامعة على استحداث وتطوير اللوائح والبرامج الدراسية بكلياتها ومعاهدها.. للمزيد اضغط هنا.

"العميل صفر" يتخطى حاجز الـ27 مليون جنيه فى أسبوعه الرابع

حقق فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني، أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 492.854 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيراداته في 4 أسابيع عرض 27.596.254 جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

رغم الأزمة.. مبابي يتصدر قائمة أفضل 10 لاعبين بالدوريات الكبرى

تعود عجلة المنافسات في الدوريات الخمس الكبرى للدوران، بدءًا من يوم الجمعة المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وقبل بداية فترة التوقف الدولي، تألق العديد من اللاعبين رفقة أنديتهم، ونجحوا في خطف الأنظار مبكرًا، في انطلاقة الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم مرور 4 جولات في الدوري الإنجليزي، الإسباني والفرنسي، ومرور ثلاث جولات في الدوري الإيطالي والألماني.. للمزيد اضغط هنا.