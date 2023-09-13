الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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مصر

لأول مرة..

لأول مرة.. كلية التربية للطفولة المبكرة تستقبل البنين

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدء كلية التربية للطفولة المبكرة في استقبال الطلاب الجُدد من البنين لأول مرة إلى جانب البنات من خريجي الثانوية العامة بمختلف البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك ضمن تفعيل العمل باللائحة الدراسية الجديدة بالكلية، وفي إطار حرص الجامعة على استحداث وتطوير اللوائح والبرامج الدراسية بكلياتها ومعاهدها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن كلية التربية للطفولة المبكرة تُعد بيت خبرة في مجال تربية وتعليم الأطفال، وتستهدف رفع المستوى المهني والعلمي للعاملين في هذا المجال، وإعداد المتخصصين في مختلف المجالات التربوية، والإسهام في تطوير الفكر التربوي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية، والتعاون معها في معالجة القضايا التربوية المشتركة.

استحداث برامج دراسية 

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تسعى إلى مواكبة متطلبات جامعات الجيل الرابع وأحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وذلك من خلال محاور أساسية، أهمها استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات أجنبية، وتجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات.

من جهتها، قالت الدكتورة جيهان عزّام، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، إن الكلية تقدم العديد من البرامج الدراسية سواء العادية مثل برنامج إعداد معلمي التربية للطفولة المبكر، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة، وبرنامج إعداد معلمي الحضانة، أو البرامج الخاصة مثل برنامج إعداد معلمي الطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية، وبرنامج إعداد معلمي التكنولوجيا والتعلم الرقمي، وبرنامج إعداد معلمي علوم الإعاقة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت في استحداث وتطوير نحو 1322 من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات والدرجات العلمية بمختلف أنواعها لكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا على مستوى الكليات والمعاهد بنظام الساعات المعتمدة وأنظمة التعليم الإلكتروني والمدمج والهجين والأوروبي، منها هذا العام فقط 136 برنامجًا ولائحة ودرجة علمية.

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