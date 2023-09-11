الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة المعاهد العليا للشعبة التجارية المعتمدة من الأعلي للجامعات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن المعاهد العالية (الشعبة التجارية) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة المتاح لهم تسجيل الرغبات حتي غدٍ الثلاثاء، وطلاب الدبلومات الفنية الذين يسجلون رغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني حتي يوم الخميس المقبل.

قائمة المعاهد العليا للشعبة التجارية المعتمدة من الأعلي للجامعات

وتضم 71 معهدًا، وهى على النحو التالى:

1.   معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2.   الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

3.   المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

4.   المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الاسكندرية.

5.   المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج.

6.   معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

7.   المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – بدمياط.

8.   معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

9.   معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة.

10. المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

11. معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

12. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة - المريوطية - الهرم.

13. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 لكليات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية والدبلومات

14. المعهد العالي لعلوم الحاسب  ونظم المعلومات - التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

15. المعهد العالي للإدارة والحاـسب الآلي براس البر.

16. المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة ـ بطنطا.

17. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

18. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

19. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

20. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة  بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

21. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

22. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

23. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

24. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

25. المعهد التكنولوجي العالي فرع بمدينة مرسى مطروح.

26. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

27. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

28. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف – الإسكندرية.

29. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

30. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

31. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).

32. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة,

33. معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي التجمع الأول  ـ القاهرة الجديدة.

34. المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).

35. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

36. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

37. المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بابي المطامير ـ محافظة البحيرة.

38. معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

39. المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر.

40. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

41. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة بالاسكندرية.

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ورابط نتيجة الدور الثاني

42. معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

43. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

44. المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

45. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

46. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

47. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

48. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

49. المعهد الكندي العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر.

50. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

51. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية (طالبات فقط).

52. معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة (طالبات فقط).

53. معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات (طالبات فقط).

54. المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة.

55. المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة طريق بلبيس - الشرقية.

56. معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه – الجيزة.

57. المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم – الجيزة.

58. المعهد العالي  للعلوم الادارية – ببلقاس.

59. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

60. معهد العجمى العالى للعلوم الادارية بالإسكندرية.

61. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة – الدقهلية.

62. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج.

63. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف.

64. معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر – محافظة دمياط.

65. معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.

66. المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات التجمع الأول – القاهرة الجديدة.

67. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.

68. المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

69. المعهد العالي للادارة والمحاسبة بأخميم سوهاج.

70. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 اكتوبر.

71. معهد أكتوبر العالى للاقتصاد.

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