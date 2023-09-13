الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العميل صفر" يتخطى حاجز الـ27 مليون جنيه فى أسبوعه الرابع بدور العرض

العميل صفر
العميل صفر

حقق فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني، أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 492.854 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيراداته في 4 أسابيع عرض 27.596.254 جنيهًا.

وتصدَّر "العميل صفر" قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر طوال مدة 4 أسابيع عرض، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة ضمن منافسات موسم الصيف 2023.

وينافس فيلم "العميل صفر" ضمن مجموعة من الأفلام السينمائية الجديدة التي طرحت لتنافس على جذب الجمهور خلال موسم الصيف، ومن بين هذه الأفلام: "وش في وش"، "بيت الروبي"، "البعبع"، "مستر إكس"، "شمس"، "تاج"، "ع الزيرو"، "مرعي البريمو"، و"أولاد حريم كريم". 

قصة فيلم "العميل صفر" 

تدور أحداثه حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن، يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن، وشخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة، على رأسها التخفي والتنكر.. العميل صفر يجد نفسه أمام مهمة تأمين شخصية مهمة هي وابنتها القادمتان إلى البلاد لمدة 48 ساعة، ويواجه عصابة محترفة تسعى لخطفها مقابل طلب مبلغ مالي ضخم، لكن المصادفة دائمًا ما تكون حليفة العميل صفر وتنقذه من فشل المهمة. 

أبطال "العميل صفر" 

فيلم "العميل صفر" من  بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

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