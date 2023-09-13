الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن موعد بداية فصل الخريف وتحسن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس أجواء خريفية، حيث تتشكل السحب الركامية بالمحافظات الساحلية وتتقدم للداخل، منوهة بأن الدلتا أكثر المناطق تأثرًا بالسحب الناتجة عن تأثير العاصفة "دانيال".

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ومن المتوقع أن يسجل الطقس، اليوم الأربعاء، آخر حالات عدم الاستقرار الجوي الذي شهدته البلاد الأيام الماضية بسبب العاصفة دانيال، وشددت الأرصاد الجوية على اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، لـ"الدستور"، إنه من المتوقع سقوط أمطار بسيطة على بعض المحافظات منها الإسكندرية، ولكن يبدأ الطقس في التحسن بداية من اليوم، وتبدأ درجات الحراراة في التراجع، ليبدأ فصل الخريف.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 24
وادي النطرون 33 25
كفرالشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 32 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 26
السويس 34 25
العريش 32 25
رفح 32 26
رأس سدر 36 27
نخل 35 17
كاترين 31 14
الطور 35 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 37 30
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 28 23
السلوم 28 22
سيوة 31 23
رأس غارب 37 29
الغردقة 37 29
سفاجا 38 28
مرسى علم 37 30
شلاتين 36 29
حلايب 34 28
أبورماد 34 28
رأس حدربة 33 29
الفيوم 34 24
بني سويف 34 24
المنيا 35 23
أسيوط 35 24
سوهاج 36 25
قنا 37 26
الأقصر 37 27
أسوان 38 29
الوادي الجديد 38 27
أبوسمبل 38 28

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