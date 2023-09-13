عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلا فى ولاية نهر النيل السودانية

أدت الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية نهر النيل شمالي السودان، إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب انهيار نحو 50 منزلا بالكامل، على ما أفادت وسائل إعلام محلية ودولية.

وكانت مدينتا عطبرة والدامر بولاية نهر النيل شهدتا أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات ليل الإثنين، حسبما أوردت وكالة "سونا".

وقالت قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل: "إن أمطارا غزيرة بمدينتي عطبرة والدامر أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن"، حسبما نقل موقع "سودان تربيون".

وأفاد الموقع السوداني بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدتا أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات ليل الإثنين.

وصرح مدير قوات الدفاع المدني بالولاية العقيد عبد الله سليمان، بأن الأمطار أدت إلى سقوط منزل بقشلاق الجيش بعطبرة مما تسبب في وفاة امرأة وثلاثة أطفال وأكد انتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.

كما أدت الأمطار في مدينة الدامر إلى سقوط منزل بحي الحلة الجديدة ووفاة طفل وإسعاف طفل آخر.

وأكد أن قوات الدفاع المدني تعمل حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

من جهتها، نقلت شبكة روسيا اليوم، عن مراسلها بالولاية، إن نحو 50 منزلا انهارت بالكامل في منطقة قدو بولاية نهر النيل بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة.

ارتفاع مناسيب نهر الدندر

وبحسب الإعلام المحلي، فإن في ولاية سنار، واصلت مناسيب نهر الدندر الارتفاع لليوم الثاني بوتيرة متسارعة وسجل صباح الثلاثاء عند محطه قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، 13.18 متر بزيادة 18 سم عن منسوب الاثنين، وزيادة 1.18 متر عن منسوب اليوم نفسه من العام 2022 والذي كان 12 مترا.