"صرف الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات العاصفة "دانيال"

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بـالإسكندرية، عن الاستعدادات المعمول بها لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال، لافتًا إلى أنه تم التنسيق على أعلى مستوى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال "نافع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إنه يتم الاستعداد لموسم الشتاء من نهاية موسم الشتاء السابق، حيث يتم رفع الاستعدادات من نهاية مارس الماضي، من عمليات تطهير ورفع كفاءة، ومتابعة كل مايتعلق بشبكة الأمطار وشبكة الصرف الصحي.

122 سيارة لرفع مياه الأمطار

وأضاف اللواء محمود نافع، أنه يتم العمل على قدم وساق، للمرحلة الثانية لاستراتيجية الأمطار في محافظة الأسكندرية، مشيرًا إلى أنه خلال فترة قصيرة سيتم فصل مياه الأمطار كلها عن مياه الصرف الصحي، حتى لاتتأثر الأسكندرية وحركة المرور فيها مع وجود أمطار.

وأوضح اللواء محمود نافع، أنه تم رفع حالة الطوارئ منذ يوم الاثنين لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال، إذ انتشرت جميع سيارات الشركة في جميع شوارع الأسكندرية، بواقع 122 سيارة، في أماكن توقعنا فيها تمركز مياه الأمطار، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستستمر حالة الطوارئ حتى آخر اليوم.