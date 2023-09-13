الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: الدمار الهائل الناتج عن "دانيال" فى شرق ليبيا صادم بكل المقاييس

الدمار شرق ليبيا
الدمار شرق ليبيا

أعلنت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت جانيون، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أن المنظمة الدولية تعمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات، التي اجتاحت الشرق الليبي وتسببت بمقتل نحو 3 آلاف شخص بحسب إحصائية أولية للضحايا.

وكتبت جانيون عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "إن الدمار الهائل الذي أحدثه إعصار دانيال في شرق ليبيا صادم بكل المقاييس - فقد الكثيرون أرواحهم، ولا زال كثيرون في عداد المفقودين".

وأضافت المسؤولة الأممية: "تعمل الأمم المتحدة على توفير الاحتياجات العاجلة بما في ذلك تقديم الدعم المنقذ للحياة مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والمأوى".

وكانت جانيون، أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي.

وذكرت عبر "إكس": "أعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال الذي ضرب المناطق الشرقية، وبصفتي المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي".

 

توقعات بارتفاع القتلى إلى 10 آلاف 

واجتاح الأحد الماضي الإعصار المتوسطي دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

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ارتفاع ضحايا إعصار "دانيال" فى ليبيا لـ5300 قتيل

وحتى عصر الثلاثاء، تسبب الإعصار في مصرع 5300 شخص في مدينة درنة وحدها، وفق تصريحات أدلى بها متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، طارق الخراز، وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار في درنة إلى 10 آلاف قتيل.

وأفاد الهلال الأحمر الليبي بأن الإبلاغ عن مفقودين وصل إلى أكثر من 9 آلاف بلاغ عن مفقودين.

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الإسعاف والطوارئ الليبى: "خراب كبير بالدولة نتيجة العاصفة"

 وقال مسؤول في غرفة الطوارئ إن عمليات البحث والإنقاذ مواصلة، متوقعا ازدياد أعداد الوفيات بشكل تصاعدي.

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