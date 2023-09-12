ليبيا تسلم مصر 75 جثمانًا من ضحايا إعصار دانيال

أكد عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، الثلاثاء، نقل 75 جثمانًا لمصريين قضوا نحبهم جراء الإعصار في مدينة طبرق.

وأوضح عصام أبوزريبة في تصريحات إعلامية، أن الضحايا المصريين سيجري تسليمهم إلى ذويهم في مصر.

وأعلن مركز طبرق الطبي في وقت سابق، اليوم، عن وصول أكثر من 300 جثمان من ضحايا إعصار دانيال لمشرحته.

حفتر يستقبل الفريق أسامة عسكر

واستقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة أبوالقاسم حفتر في مدينة بنغازي، اليوم، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر والوفد المرافق له.

وقدّم الفريق أسامة عسكر واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي، مؤكدًا استعداد القوات المسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا وتقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانات لدعم جهود فرق البحث والانقاذ.

ارتفاع ضحايا اعصار دانيال في ليبيا

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح ما لا يقل عن 2085 شخصًا في ليبيا بسبب عاصفة دانيال، مشيرة إلى أن العاصفة ضربت المناطق الشمالية الشرقية من بنغازي؛ طبرق، و توكرة، وطلميثة، والمرج، و الجبل الأخضر، والبيضاء وشحات وسوسة و درنة.

وأدت العاصفة أدت إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق، وتعطلت شبكة الاتصالات، وتسببت في نزوح ما لا يقل عن 410 أسرة (حوالي 2050 فردًا) و35 مهاجرً، بحسب المنظمة

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري قال في وقت سابق إنهم يقدرون عدد الأسر النازحة بـ20 ألف عائلة، مؤكدا أن الوضع بحاجة لمد يد العون لأهالي درنة والبيضاء والمناطق المجاورة.

وشدد شكري على أن الوضع مأساوي في درنة، لكن فرقهم ما زالت تعمل حتى هذه الساعة في عمليات البحث عن المفقودين.