نائب ليبى: ليست لدينا إمكانيات ولا خبرة للتعامل مع كارثة العاصفة دانيال

وجه النائب خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، الشكر لمساعي دول الجوار والدول العربية، على جهودها وتوجيهها المساعدات للشعب الليبي في المناطق المنكوبة جراء العاصفة دانيال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن منطقة الأخضر منكوبة بالكامل، وهو من ضمن ممثليها في مجلس النواب الليبي، مؤكدًا أن الوضع في ليبيا مؤسف، وحجم الكارثة كبير جدًا.

برلماني ليبي: لدينا آلاف المفقودين وآلاف الموتى

وأردف: "ليست لدينا إمكانيات في ليبيا ولا خبرة للتعامل مع الكارثة، ومع هذه العاصفة القادمة من أوروبا، الكارثة كبيرة، لكن الشعب الليبي متضامن مع بعضه وقدم الليبيون من كل حدب وصوب بقوافل كبيرة من المساعدات، والدول الصديقة في مقدمتها مصر والجزائر، والمساعدات في طريقها من إسبانيا وتركيا".

وتابع: "لدينا آلاف المفقودين، وآلاف الموتى، نحتسبهم عند الله شهداء، نتمنى من الله يعوضنا فيهم خير، ونشكر كل المساعي من كل دول الجوار، والدول العربية".

وقال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إن العاصفة دانيال تسببت في خسائر كارثية في مدينة درنة، حيث أودت بحياة 2500 شخص، وهناك 5000 مفقود، و7000 مصاب، وأن قرى داخل مدينة درنة اختفت تمامًا، وسُويت بالأرض، والمباني جرفتها السيول.