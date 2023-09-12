الإسعاف والطوارئ الليبى: "خراب كبير بالدولة نتيجة العاصفة"

قال الدكتور أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إن هناك خرابًا كبيرًا حل بالدولة الليبية نتيجة لعاصفة دانيال، حيث قاربت أعداد الضحايا لـ 3 آلاف، وهناك آلاف المفقودين تخطى عددهم الـ 5 آلاف، وأكثر من 7 آلاف جريح.

وأضاف علي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مدينة درنة انقسمت إلى قسمين، نصف شرقي ونصف غربي، منوهًا بأن سيول الوديان قسمت المدينة إلى نصفين، وسحبت البيوت إلى البحر، معقبًا: "الوضع مؤسف".

وأشار الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إلى أن فيضانات المياه أصبحت تأتي بجثامين لموتى من مدن أخرى تضررت نتيجة الإعصار، ولكن ما يهمنا الآن هي فرق الإنقاذ.

وتابع: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك نشكر مصر وتركيا والإمارات وتونس التي قدمت المساعدات لليبيا في أزمتها، ولكن غير هؤلاء الدول يعتبر العالم تخلى عن ليبيا".

لم يتم تحديد جنسيات الضحايا حتى الآن

وأوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أنه لم يتم تحديد جنسيات الضحايا حتى الآن، ومن يتم تحديد هويته سيتم دفنه على الفور، ومن لم يحدد هويته لا يمكن دفنه حتى يتم التعرف عليه، هذا ما يجرى العملي عليه في القانون الليبي.