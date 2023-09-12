"الأرصاد" تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن قوة العاصفة دانيال انخفضت بشكل كبير فور دخولها الأراضي المصرية، وتحولت إلى منخفض جوى أثر سلبا على مطروح والصحراء الغربية.

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "مع حركة المنخفض الجوى إلى شرق البلاد أدى ذلك لتأثر محافظات الوجه البحرى وفى اتجاهها إلى الصعيد، ومتوقع استمرارها فى الساعات المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، وهناك فرص كبيرة لتساقط الأمطار الخفيفة وقد تكون متوسطة، حتى الأربعاء".

موعد انتهاء العاصفة دانيال

واستكملت: "ستنتهى العاصفة دانيال يوم الخميس، ويعود الاستقرار فى الطقس، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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