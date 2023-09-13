تفاصيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم الأربعاء، إحالة 3 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بهدف إيقاف المواطنين وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء لمحكمة الجنايات.

تفاصيل إحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط الشرطة للمحاكمة

وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين نبيل .م ، محمد .م ، ضياء .ر عاطلين ومسجلين فى قضايا سرقة وسرقة بالإكراه.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأقروا أمام جهات التحقيق المختصة بانتحالهم صفة ضباط شرطة بهدف سرقة المواطنين بالإكراه، كما أقروا بارتكابهم لخمس وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بتعرضهم للسرقة على يد مجموعة من العاطلين منتحلين صفة ضباط شرطة وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الوقائع المشار إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالمرج

وفى هذا السياق قررت جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.



وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج اليوم بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب كما أقروا بارتكابهم ٥ وقائع بنفس الأسلوب، كما أقروا ببيعهم المسروقات لدى عميلهم سيئ النية بمنطقة الخانكة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.