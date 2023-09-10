الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة المواطنين.. والنيابة تستمع لأقوال عامل توفت زوجته في حريق عقار

عصابة
عصابة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، حبس تشكيل عصابي مكون من ٣ بتهمة سرقة متعلقات المواطنين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين


تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة للقاهرة، إخطارًا يفيد ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف".

وبعد مواجهتهم، اعترف المشتبه بهم بنشاطهم الإجرامي وبارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب. وأفادوا عن مكان احتجاز المسروقات، حيث تم ضبطها في مسكنهم.

وبعد استدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.

أقوال عامل توفت زوجته في حريق عقار بمصر القديمة

وفي السياق، استمعت نيابة مصر القديمة لأقوال عامل في واقعة وفاة زوجته ووالدته متفحمين في حادث حريق عقار سكني بمنطقة عزبة خير الله.

وقال الشاهد إن زوجته ماتت شهيدة هي ووالداته خاصة أن الأولى رفضت الذهاب وحدها والنجاة بنفسها وأطفالها ولكنها صعدت إلى الطابق الأعلى لإنقاذ حماها وحماتها ولكن القدر كان سابقًا لها وحصد روحهما.

وجاء في تقرير المعمل الجنائي التي تسلمته النيابة العامة أن الحريق شب في محل لمواد الطلاء في الطابق الأرضي للعقار ومنه انتشرت النيران لثلاثة طوابق بالعقار التي تسكنه أسرة واحدة مكونة من صاحب العقار وزوجته وابنه وزوجته وأولاده وحصدت النيران روحي الزوجتين.

وتبين أيَضا أن مواد التنر في مواد الطلاء ساعدت على انتشار الحريق الذي شب بسبب ماس كهربائي في المحل وانتقل لباقي أجزاء العقار.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق فيما تفحمت جثتي شخصين إثر احتجازهما داخل النيران وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما أصيب شخصين بحالة اختناق تم إسعافهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

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