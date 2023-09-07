بدء التحقيق مع مالك محل بويات وأدوات تشطيب أسفل عقار  مصر القديمة المحترق

بدأت نيابة مصر القديمه الجزئية، التحقيق مع مالك محل بويات وأدوات تشطيب أسفل عقار مصر القديمة المحترق، حول إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل المحل لاحتوائه على مواد سريعة الاشتعال كالتنر، وقررت حجزه على ذمة التحريات.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في العقار فجرًا والتهمت الثلاثة طوابق بما فيهم محل بويات، وتبين من المعاينة أن المواد المتواجدة في المحل جميعها تساعد علي الاشتعال.

وصرحت النيابة بدفن جثامين شخصين تقحما داخل المنزل، فيما أمرت بنظب خبراء الأدلة الجنايية، لفحص الحريق وكشف ملابساته، واستدعاء شهود العيان.

كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم

تلقت غرفة الحماية المدنيه بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق، وتكمن رجال الإطفاء من إخماد الحريق فيما تفحمت جثتى شخصين إثر احتجازهم داخل النيران، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما أصيب شخصين بحالة اختناق جرى إسعافهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجار إخطار النيابة العامة.

في سياق منفصل، قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس مالك مخزن و3 عمال آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.