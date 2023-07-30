زوجة محتجز متوفى فى قسم مصر القديمة: "مصاب بأمراض مزمنة"

استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال زوجة محتجز توفي في حجز قسم شرطة مصر القديمة، لمناقشتها حول وفاته التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية.

ونفت السيدة اتهام أحد بالتسبب في وفاة زوجها، موضحًا أنه متعاطٍ للمواد المخدرة ومريض بأمراض مزمنة وأن الوفاة طبيعية.

تفاصيل البلاغ

انتقلت الأجهزة الأمنية وبفحص المتوفى تبين عدم وجود إصابات في جسده، ويرجح أن الوفاة طبيعية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة طبيعية، وأن أصدقاءه في الحجز تفاجأوا به يسقط مغشيًا على الأرض أثناء جلوسه، وبإخطار الحرس، والانتقال إليه تبين وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه وافته المنية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر المحضر رقم 6273 لسنة 2023 إداري مصر القديمة، وتم العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.