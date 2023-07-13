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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، حبس مالك مخزن و3 عمال آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط كل من (مالك المخزن المشار إليه – له معلومات جنائية، و3 عمال بذات المخزن)، حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر، وعمق 6 أمتار، وكذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب). 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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