حبس المتهمين بسرقة الشقق بأسلوب كسر الباب بالمرج

قررت جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالمرج

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج اليوم بإرتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب كما أقروا بإرتكابهم ٥ وقائع بنفس الأسلوب ، كما أقروا ببيعهم المسروقات لدى عميلهم سئ النية بمنطقة الخانكة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

تفاصيل حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالاكراه

قررت جهات التحقيق بنيابة السلام اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

◘ تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بهدف التربح والكسب غير المشروع منهم، وأقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب تحت تهديد الأسلحة البيضاء "مطواه".

كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد شخصين بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وأقروا بارتكاب وقائع السرقة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.